السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بابا الفاتيكان: "كفى عرضا للقوة... كفى حربا"

بابا الفاتيكان يترأس قداسا من أجل السلام
11 ابريل 2026 21:56

انتقد البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان بشدة من سماهم دعاة الحروب و"عرض القوة" خلال صلاة من أجل السلام، اليوم السبت، تناول فيها النزاعات المشتعلة في العالم.
وحضّ العالم على تبني السلام و"الإيمان بالمحبة والاعتدال والسياسة الرشيدة".
وقال البابا إن الإيمان ضروري "لكي نواجه معا، كبشرية وبإنسانية، هذه الساعة المأساويّة من التاريخ".
وأضاف، في كلمة ألقاها في كاتدرائية القديس بطرس "كفى عبادة للذات والمال، كفى عرضا للقوة، كفى حربا، القوة الحقيقية تظهر في خدمة الحياة".
رغم نبرته الهادئة، تشكل تصريحات البابا البالغ 70 عاما إحدى أكثر انتقاداته حدة حتى الآن لموجة النزاعات التي تشتعل في العالم.
وأضاف ليو الرابع عشر "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، من المؤكد أن هناك مسؤوليات لا مفر منها تقع على عاتق حكام الدول. وإليهم نصرخ: توقفوا! إنه زمن السلام! اجلسوا إلى طاولات الحوار والوساطة، لا إلى الطاولات التي يُخطط فيها لإعادة التسلح ويُبتّ فيها في أعمال الموت".
وندد بابا الفاتيكان بشدة بما وصفه بـ "وهم القوة المطلقة" الذي يغذي الحروب في العالم.

أخبار ذات صلة
ماكرون وبابا الفاتيكان يدعوان إلى السلام
بابا الفاتيكان يدعو قادة العالم إلى "اختيار السلام"
المصدر: وكالات
البابا ليو الرابع عشر
بابا الفاتيكان
الحروب
قوة عسكرية
آخر الأخبار
قلب بشري
الترفيه
أطباء يبتكرون تقنية لعلاج تسارع القلب البطيني
اليوم 23:05
برشلونة يحسم الديربي ويقترب من التتويج باللقب
الرياضة
برشلونة يحسم الديربي ويقترب من التتويج باللقب
اليوم 22:57
العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية
الأخبار العالمية
الكويت: إحباط مخطط استهدف أمن الوطن وتمويل كيانات إرهابية
اليوم 22:52
«ضيافة» تستحوذ على حصة أغلبية في محفظة «ريتشارد كيرينغ»
اقتصاد
«ضيافة» تستحوذ على حصة أغلبية في محفظة «ريتشارد كيرينغ»
اليوم 22:49
ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات بـ«ثنائية فولهام»
الرياضة
ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات بـ«ثنائية فولهام»
اليوم 22:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©