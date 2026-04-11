الولايات المتحدة: مدمرتان أميركيتان عبرتا مضيق هرمز

قالت الولايات المتحدة، اليوم السبت، إن مدمرتين تابعتين لبحريتها عبرتا مضيق هرمز، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء التصعيد في المنطقة.

وأوضح الجيش الأميركي أن المدمرتين عبرتا المضيق قبل بدء أعمال إزالة الألغام.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة بدأت فى "تطهير" المضيق.

وأكد، في منشور ​على ‌وسائل التواصل الاجتماعي "نبدأ ⁠الآن ​عملية تطهير مضيق هرمز كخدمة لدول حول العالم"، مضيفا "جميع زوارق زرع الألغام (الإيرانية)، البالغ عددها 28، ترقد أيضا في ‌قاع البحر".

وفي وقت لاحق اليوم، قال الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية، في بيان بشأن المدمرات "بدأنا اليوم عملية إنشاء ممر جديد، وسنتشارك هذا المسار الآمن مع قطاع النقل البحري قريبًا".

وأضاف البيانلا"ستنضم قوات أميركية إضافية، بما في ذلك غواصات مسيرة، إلى جهود التطهير في الأيام المقبلة".