السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الولايات المتحدة: مدمرتان أميركيتان عبرتا مضيق هرمز

الولايات المتحدة: مدمرتان أميركيتان عبرتا مضيق هرمز
11 ابريل 2026 22:30

قالت الولايات المتحدة، اليوم السبت، إن مدمرتين تابعتين لبحريتها عبرتا مضيق هرمز، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء التصعيد في المنطقة.

وأوضح الجيش الأميركي أن المدمرتين عبرتا المضيق قبل بدء أعمال إزالة الألغام.

أخبار ذات صلة
ترامب يدلي بتصريح بشأن مضيق هرمز
شخبوط بن نهيان يشارك بمؤتمر المحيط الهندي في موريشيوس

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة بدأت فى "تطهير" المضيق.
وأكد، في منشور ​على ‌وسائل التواصل الاجتماعي "نبدأ ⁠الآن ​عملية تطهير مضيق هرمز كخدمة لدول حول العالم"، مضيفا "جميع زوارق زرع الألغام (الإيرانية)، البالغ عددها 28، ترقد أيضا في ‌قاع البحر".
وفي وقت لاحق اليوم، قال الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية، في بيان بشأن المدمرات "بدأنا اليوم عملية إنشاء ممر جديد، وسنتشارك هذا المسار الآمن مع قطاع النقل البحري قريبًا".
وأضاف البيانلا"ستنضم قوات أميركية إضافية، بما في ذلك غواصات مسيرة، إلى جهود التطهير في الأيام المقبلة". 

المصدر: د ب أ
مدمرة
مدمرة أميركية
مضيق هرمز
آخر الأخبار
قلب بشري
الترفيه
أطباء يبتكرون تقنية لعلاج تسارع القلب البطيني
اليوم 23:05
برشلونة يحسم الديربي ويقترب من التتويج باللقب
الرياضة
برشلونة يحسم الديربي ويقترب من التتويج باللقب
اليوم 22:57
العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية
الأخبار العالمية
الكويت: إحباط مخطط استهدف أمن الوطن وتمويل كيانات إرهابية
اليوم 22:52
«ضيافة» تستحوذ على حصة أغلبية في محفظة «ريتشارد كيرينغ»
اقتصاد
«ضيافة» تستحوذ على حصة أغلبية في محفظة «ريتشارد كيرينغ»
اليوم 22:49
ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات بـ«ثنائية فولهام»
الرياضة
ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات بـ«ثنائية فولهام»
اليوم 22:47
