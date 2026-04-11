الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اتفاق ينظّم الإنفاق المالي في كامل ليبيا

اتفاق ينظّم الإنفاق المالي في كامل ليبيا
12 ابريل 2026 01:41

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس، الوصول إلى اتفاق ينظّم الإنفاق المالي بشكل موحد في كامل ليبيا بعد 13 عاماً من التعثر السياسي.
وذكرت رئاسة الحكومة الليبية، في بيان، أن الأطراف الليبية نجحت في الوصول إلى اتفاق ينظم الإنفاق المالي بشكل موحد في كامل ليبيا بعد 13 عاماً من التعثر السياسي تفاقمت آثاره السلبية على الاقتصاد الليبي.
وأعرب الدبيبة عن ترحيبه بالاتفاق بين جميع الفرقاء الليبيين، وخصوصاً حكومتي طرابلس وشرق ليبيا، معتبراً أن المستفيد الأول من هذا الاتفاق هو المواطن الليبي.
ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذه، حتى يكون له أثر إيجابي على تحسّن مستوى المعيشة واستقرار الأسعار واستعادة قوة الدينار الليبي.
وأشاد بجهود مصرف ليبيا المركزي ومندوبي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة لتحقيق هذا التوافق، مثمناً الدعم التقني من وزارة الخزانة الأميركية التي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق. وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، أمس، توقيع ممثّلي مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفاق الإنفاق العام الموحد.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عيسى القول إن هذا الاتفاق ليس مجرد وثيقة مالية، بل يكتب فصلاً جديداً من فصول العمل الجاد والتعاون الصادق.

 

 

