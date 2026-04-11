عدد اليوم
محللون أميركيون لـ «الاتحاد»: تنظيم «إخوان السـودان» يُعمّق الصراعات محلياً وإقليمياً

12 ابريل 2026 01:41

خالد عبد الرحمن (أبوظبي)

شدد محللون أميركيون على أن تنظيم الإخوان في السودان، الذي تم تصنيفه منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، يلعب دوراً محورياً في إطالة أمد الحرب في البلاد، وتعطيل أي مبادرات للتهدئة، مؤكدين أن التنظيم الإرهابي يواصل التأثير على مسار الحرب، من خلال إعادة التموضع داخل الهياكل العسكرية والأمنية، والاستفادة من حالة السيولة السياسية، بما يسهم في إضعاف فرص التهدئة وإطالة أمد النزاع.

أخبار ذات صلة
«هرمز» نقطة خلاف في محادثات إسلام أباد
«مجلس السلام»: التمويل لا يواجه أي عراقيل

وأوضحت الباحثة الأميركية في العلاقات الدولية، إيرينا تسوكرمان، أن جماعة الإخوان في السودان تلعب دوراً محورياً في إطالة أمد الحرب، من خلال شبكة نفوذ متداخلة داخل مؤسسات الدولة والأطراف المتصارعة، مما يجعلها أحد العوامل غير المباشرة التي تغذي استمرار النزاع.
وذكرت تسوكرمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجماعة لم تختف بعد سقوط نظام عمر البشير، بل أعادت تنظيم صفوفها داخل الهياكل العسكرية والأمنية والبيروقراطية، معتمدة على شبكات الولاء والمصالح، وهو ما مكنها من الحفاظ على تأثير فعّال في مجريات الصراع.
وأشارت إلى أن عناصر مرتبطة بالتنظيم تنشط داخل معسكري القتال بطرق مختلفة، سواء عبر الدعم اللوجستي أو التأثير الأيديولوجي أو العلاقات غير الرسمية، مما يعقّد جهود التهدئة ويضعف الالتزام بأي اتفاقات لوقف إطلاق النار.
وأكدت تسوكرمان أن استمرار الحرب يخدم مصالح هذه الشبكات، إذ يمنع عودة القوى المدنية، ويؤجل أي محاسبة على ممارسات الماضي، ويبقي مراكز القوة داخل مؤسسات لا تزال متأثرة بنفوذهم، مشيرة إلى أن هذا الدور المزدوج، القائم على العمل عبر قنوات غير رسمية وداخل أطراف متنافسة، يعد من أبرز العوامل التي تطيل أمد الحرب، وتعقّد فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستقرة في السودان.
في السياق، أوضح كالفن دارك، المحلل الأميركي في الشؤون العالمية، أن تقييم الولايات المتحدة لدور جماعة الإخوان في الحرب الدائرة في السودان لا ينطلق من التصنيفات الأيديولوجية بقدر ما يركز على السلوك الفعلي على الأرض، مؤكداً أن أي شبكة أو جهة تسهم في تعبئة المقاتلين أو تمويل الجماعات المسلحة أو تأجيج الاستقطاب السياسي تعد من منظور واشنطن، عاملاً مباشراً في إطالة أمد الصراع.
وشدد دارك، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن صناع القرار الأميركيين يولون اهتماماً خاصاً بكيفية اندماج عناصر مرتبطة بتنظيم الإخوان داخل هياكل السلطة المحلية واستغلالهم للظروف الحالية من أجل استعادة نفوذهم السياسي، مشيراً إلى أن الرؤية الأميركية تعتبر أن أي طرف يسهم في تفتيت مؤسسات الدولة أو يدفع نحو مزيد من العسكرة إنما يزيد من مخاطر إطالة أمد النزاع، وتعميق حالة عدم الاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها.

آخر الأخبار
أفراد أمن يقفون على الطريق المؤدي إلى فندق سيرينا حيث تعقد وفود أميركا وإيران محادثات السلام (رويترز)
الأخبار العالمية
«هرمز» نقطة خلاف في محادثات إسلام أباد
12 ابريل 2026
أطفال في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«مجلس السلام»: التمويل لا يواجه أي عراقيل
12 ابريل 2026
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
محللون أميركيون لـ «الاتحاد»: تنظيم «إخوان السـودان» يُعمّق الصراعات محلياً وإقليمياً
12 ابريل 2026
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضواحي الجنوبية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: إجراء محادثات مع إسرائيل الثلاثاء في واشنطن
12 ابريل 2026
بيوت من الألياف الزجاجية في غزة
الأخبار العالمية
بيوت من الألياف الزجاجية في غزة
12 ابريل 2026
