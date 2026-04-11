الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان: إجراء محادثات مع إسرائيل الثلاثاء في واشنطن

دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضواحي الجنوبية لبيروت (أ ف ب)
12 ابريل 2026 01:41

القدس (وكالات) 

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال هاتفي، الجمعة، بين سفيرة لبنان في واشنطن، ونظيرها الإسرائيلي، بمشاركة السفير ‌الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى الموجود الآن في العاصمة الأميركية.
وأوضح بيان للرئاسة اللبنانية أن الجانبين اتفقا على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء في مقر وزارة ‌الخارجية الأميركية؛ بهدف بحث الإعلان عن وقف لإطلاق النار، وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.

وفي المقابل، قالت إسرائيل إنها لن تناقش وقفاً لإطلاق النار مع «حزب الله» في المحادثات المباشرة المرتقبة، وقال ليتر: إن إسرائيل وافقت على بدء مفاوضات سلام رسمية مع الحكومة اللبنانية التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، مقتل 10 أشخاص بينهم مسعفون في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات بقضاء النبطية في جنوب البلاد.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه أغار على أكثر من مئتي هدف لـ«حزب الله» اللبناني، قبل أيام من مفاوضات مقررة في واشنطن بين إسرائيل ولبنان.
وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أنه في الـ24 ساعة الماضية، ضرب الجيش أكثر من 200 هدف لـ«حزب الله» في لبنان.
الى ذلك، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على احترام وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا وتطبيقه في لبنان. 
من جانبه، حذّرت قيادة الجيش اللبناني، أمس، من  أن أيّ تحرّك قد يعرّض الاستقرار والسلم الأهلي للخطر في ظلّ الدعوات للتجمع والاحتجاج.
وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي: «في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، وتزايُد التحديات التي تواجهها البلاد، برزت في الآونة الأخيرة دعوات للمواطنين تحثهم على التجمع والاحتجاج سعياً إلى تحقيق عدة مَطالب».
وأضافت: «إن قيادة الجيش، إذ تؤكد احترامها لحقّ التعبير السلمي عن الرأي، تحذّر بشدّة من أيّ تحرّك قد يعرّض الاستقرار والسلم الأهلي إلى الخطر، أو يؤدي إلى الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة».

الولايات المتحدة
واشنطن
وزارة الخارجية الأميركية
لبنان
حزب الله
إسرائيل
اتصال هاتفي
أميركا
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©