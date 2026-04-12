الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الصين تطلق قمراً اصطناعياً تجريبياً لدعم تكنولوجيا الإنترنت

أرشيفية
12 ابريل 2026 10:28

أطلقت الصين أمس السبت، قمرا اصطناعيا تجريبيا لتعزيز تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية على متن صاروخ حامل من طراز "سمارت دراجون-3" من البحر.

وانطلق صاروخ "سمارت دراجون-3" في الساعة 19:32 (بتوقيت بكين) من المياه قبالة ساحل يانغجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

ونُفذت مهمة الإطلاق البحري بواسطة مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية.

أخبار ذات صلة
بتوجيهات "أم الإمارات".. "الاتحاد النسائي" يجري زيارة رسمية إلى الصين لبناء شراكات استراتيجية
الصين تطلق أول مشروع بحري لضخ الكربون

ويندرج إطلاق الأقمار الاصطناعية للإنترنت بالصين في إطار مشروع ضخم يهدف إلى إنشاء شبكة إنترنت فضائي تعتمد على آلاف الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض، لتوفير خدمات اتصال عالية السرعة على مستوى العالم، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الأرضية.

ويأتي هذا الإطلاق ضمن سلسلة متواصلة من العمليات التي بدأت منذ سنة 2024، حيث تسعى الصين إلى تسريع وتيرة نشر هذه الكوكبة، التي يُتوقع أن تضم أكثر من 15 ألف قمر اصطناعي عند اكتمالها.

 

المصدر: وام
الصين
الإنترنت
200 متر بزمن أقل من 20 ثانية.. رقم قياسي في ألعاب القوى
الرياضة
200 متر بزمن أقل من 20 ثانية.. رقم قياسي في ألعاب القوى
اليوم 12:15
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى وصوله إلى مطار ميامي الدولي في ميامي
الأخبار العالمية
ترامب يحتفل بعيد ميلاده في البيت الأبيض
اليوم 12:08
وزارة المالية
اقتصاد
الإمارات ترسخ نموذجاً متقدماً لادخار الأفراد بأدوات مبتكرة تعزز الاستقرار المالي
اليوم 11:57
ميسي يفشل مجدداً
الرياضة
ميسي يفشل مجدداً
اليوم 11:47
تنويه من "الطوارئ والأزمات" بأبوظبي
علوم الدار
تنويه من "الطوارئ والأزمات" بأبوظبي
اليوم 11:31
