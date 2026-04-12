الصين تطلق قمراً اصطناعياً تجريبياً لدعم تكنولوجيا الإنترنت

أطلقت الصين أمس السبت، قمرا اصطناعيا تجريبيا لتعزيز تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية على متن صاروخ حامل من طراز "سمارت دراجون-3" من البحر.

وانطلق صاروخ "سمارت دراجون-3" في الساعة 19:32 (بتوقيت بكين) من المياه قبالة ساحل يانغجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

ونُفذت مهمة الإطلاق البحري بواسطة مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية.

ويندرج إطلاق الأقمار الاصطناعية للإنترنت بالصين في إطار مشروع ضخم يهدف إلى إنشاء شبكة إنترنت فضائي تعتمد على آلاف الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض، لتوفير خدمات اتصال عالية السرعة على مستوى العالم، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الأرضية.

ويأتي هذا الإطلاق ضمن سلسلة متواصلة من العمليات التي بدأت منذ سنة 2024، حيث تسعى الصين إلى تسريع وتيرة نشر هذه الكوكبة، التي يُتوقع أن تضم أكثر من 15 ألف قمر اصطناعي عند اكتمالها.