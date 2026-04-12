الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
12 ابريل 2026 15:55

قتل 30 شخصا على الأقل في تدافع في شمال هايتي السبت خلال احتفالات في موقع سياحي يضم قلعة عسكرية قديمة، بحسب ما أعلنت الحكومة الأحد.
وأكد وزير الثقافة والتواصل إيمانويل مينار لوكالة فرانس برس "مقتل 30 شخصا" في قلعة لافيريير.
وأضاف "يتلقى الجرحى حاليا الرعاية الطبية اللازمة، ويبحث فريق إنقاذ عن أي مفقودين"، مشيرا الى فتح تحقيق وإغلاق الموقع حتى إشعار آخر.
وقالت صحيفة "لو نوفيلست" إن التدافع وقع خلال احتفالات أُقيمت في القلعة المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ويعود تاريخ القلعة للقرن التاسع عشر، وهي تقع على ارتفاع 900 متر داخل حديقة وطنية على بُعد 15 كيلومترا جنوب كاب هايتيان، ثاني أكبر مدن هايتي. 
وفي بيان نُشر على فيسبوك، أشار رئيس الوزراء أليكس ديدييه فيس-إيميه وحكومته إلى أنهم "تلقوا ببالغ الأسى نبأ الحادث المأسوي الذي وقع السبت في قلعة لافيريير في ميلو". 

أخبار ذات صلة
تونس تدشن حقبة لموشي بفوز صعب على هايتي
المصدر: وكالات
آخر الأخبار
موسم تاريخي بلا ألقاب.. هل يرحل مورينيو عن بنفيكا؟
الرياضة
موسم تاريخي بلا ألقاب.. هل يرحل مورينيو عن بنفيكا؟
اليوم 16:00
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في حادث تدافع بهايتي
اليوم 15:55
آشا بوسلي خلال حدث في مومباي
الترفيه
وفاة أيقونة الموسيقى الهندية آشا بوسلي
اليوم 15:46
الإيطالي كريبا يفوز بلقب ماراثون باريس
الرياضة
الإيطالي كريبا يفوز بلقب ماراثون باريس
اليوم 15:39
وزارة الرياضة تطلق «دوري الشطرنج الرقمي للمدارس»
الرياضة
وزارة الرياضة تطلق «دوري الشطرنج الرقمي للمدارس»
اليوم 15:33
