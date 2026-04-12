الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يحتفل بعيد ميلاده في البيت الأبيض

الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى وصوله إلى مطار ميامي الدولي في ميامي
12 ابريل 2026 12:08

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد، تنظيم نزال ضمن بطولة القتال النهائي "يو إف سي" في ساحة البيت الأبيض للاحتفال بعيد ميلاده الـ 80 الذي يوافق 14 يونيو.

وجاء هذا الإعلان عبر منصة "تروث سوشيال" التابعة لترامب المعروف بحبه لهذه الرياضة حيث كانت الخطط الأولية تهدف لإقامة النزال في 4 يوليو تزامنا مع الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وحضر ترامب أمس السبت نزالاً في ميامي برفقة أفراد من عائلته ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وتعد بطولة "يو إف سي" أكبر دوري محترف للفنون القتالية المختلطة وهي رياضة تجمع بين الملاكمة والكيك بوكسينج والمصارعة داخل قفص حديدي وتتميز بأنها نزالات حقيقية وليست استعراضية.

ومن المقرر أن يتصدر نزال 14 يونيو الذي يصادف أيضاً يوم العلم الأميركي مواجهة بين إيليا توبوريا وجاستن جيثي ببطولة الوزن الخفيف بالإضافة إلى لقاء يجمع بين أليكس بيريرا وسيريل جان على لقب الوزن الثقيل المؤقت.

المصدر: وكالات
عيد ميلاد
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الولايات المتحدة الأميركية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى وصوله إلى مطار ميامي الدولي في ميامي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©