الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة

12 ابريل 2026 12:46

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات الأحد بخرق هدنة قائمة لمناسبة عيد الفصح، آلاف المرّات.
واتفق الطرفان على وقف الأعمال العدائية لمناسبة العطلة بعدما وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس على مقترح قدّمه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أكثر من أسبوع.
وأفادت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في منشور على فيسبوك بأنه "حتى الساعة السابعة صباحا من يوم 12 أبريل، تم تسجيل 2299 انتهاكا لوقف إطلاق النار. 
من جانبها، اتّهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بخرق الهدنة حوالي ألفي مرّة.
ونقلت وكالة "تاس" عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن "1971 خرقا لوقف إطلاق النار من قبل القوات المسلّحة الأوكرانية سُجِّلَت" بين الساعة 16,00 (13,00 ت غ) في 11 أبريل و08,00 (05,00 ت غ) اليوم الأحد 12 أبريل.
ومن المقرر أن تستمر الهدنة 32 ساعة من الرابعة بعد ظهر السبت (13,00 ت غ) حتى نهاية يوم الأحد، بحسب الكرملين.

المصدر: وكالات
