الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استمرار الهدنة رغم عدم التوصل إلى اتفاق في باكستان

جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي يدلي بتصريح قبل مغادرة باكستان
12 ابريل 2026 16:27

واصلت الولايات المتحدة وإيران، اليوم الأحد، الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل خمسة أيام. 

يأتي ذلك رغم أن واشنطن وطهران لم تتمكنا من التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد في المنطقة بعد محادثات استمرت ساعات طويلة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
ويسري منذ ليل 7 إلى 8 أبريل الجاري، اتفاق قادت باكستان الوساطة بشأنه، نصّ على وقف لإطلاق النار  لأسبوعين على أن ترافقه مباحثات يؤمل منها أن تنهي التصعيد العسكري في الشرق الأوسط الذي اندلعت عقب  في 28 فبراير.
وكانت المفاوضات التي عقدت السبت، وامتدت لنحو 21 ساعة على جولات عدة، الأعلى مستوى بين الطرفين منذ العام 1979.
وأكد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الذي قاد وفد بلاده، أنّه قدّم لطهران "العرض النهائي والأفضل". وأضاف أثناء مغادرته باكستان "قدّمنا اقتراحا بسيطا للغاية. سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيقبلونه".
من جانبه، قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن حكومته "ستواصل القيام بدورها في الأيام المقبلة لتسهيل المشاركة والحوار بين إيران والولايات المتحدة".
وأضاف "من الضروري أن يواصل الطرفان التزامهما بوقف إطلاق النار".

المصدر: وكالات
التصعيد العسكري
منطقة الشرق الأوسط
مفاوضات
باكستان
إيران
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©