استمرار الهدنة رغم عدم التوصل إلى اتفاق في باكستان

واصلت الولايات المتحدة وإيران، اليوم الأحد، الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل خمسة أيام.

يأتي ذلك رغم أن واشنطن وطهران لم تتمكنا من التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد في المنطقة بعد محادثات استمرت ساعات طويلة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ويسري منذ ليل 7 إلى 8 أبريل الجاري، اتفاق قادت باكستان الوساطة بشأنه، نصّ على وقف لإطلاق النار لأسبوعين على أن ترافقه مباحثات يؤمل منها أن تنهي التصعيد العسكري في الشرق الأوسط الذي اندلعت عقب في 28 فبراير.

وكانت المفاوضات التي عقدت السبت، وامتدت لنحو 21 ساعة على جولات عدة، الأعلى مستوى بين الطرفين منذ العام 1979.

وأكد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الذي قاد وفد بلاده، أنّه قدّم لطهران "العرض النهائي والأفضل". وأضاف أثناء مغادرته باكستان "قدّمنا اقتراحا بسيطا للغاية. سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيقبلونه".

من جانبه، قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن حكومته "ستواصل القيام بدورها في الأيام المقبلة لتسهيل المشاركة والحوار بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف "من الضروري أن يواصل الطرفان التزامهما بوقف إطلاق النار".