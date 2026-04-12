الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البابا ليو الرابع عشر يدعو إلى حماية الشعب اللبناني

البابا ليو الرابع عشر يخاطب الحشود في ساحة القديس بطرس
12 ابريل 2026 17:08

قال البابا ليو الرابع عشر الأحد إنه "أقرب من أي وقت مضى" إلى الشعب اللبناني، وشدد على أن حمايته "واجب أخلاقي"، في وقت يتواصل التصعيد في لبنان منذ أكثر من شهر.
وأكد البابا للحشود في ساحة القديس بطرس أنّه "أقرب من أي وقت مضى إلى الشعب اللبناني الحبيب، في أيام الألم والخوف والرجاء بالله الذي لا يتزعزع" الراهنة.
وأسفرت الضربات الإسرائيلية على لبنان، منذ الثاني من مارس الماضي، عن مقتل أكثر من ألفي شخص، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية أمس السبت.
وأضاف بابا الفاتيكان "إن مبدأ الإنسانية، المخطوط في ضمير كل شخص والذي تقر به القوانين الدولية، يقتضي الواجب الخلقي في حماية السكان المدنيين من تبعات الحرب الشنيعة".
وجدد ليو الرابع عشر دعوته الأطراف إلى "وقف إطلاق النار والبحث بشكل ملحّ عن حل سلمي".
وكان البابا وجّه، في صلاة من أجل السلام أمس السبت، أحد أقوى انتقاداته حتى الآن للحرب، داعيا إلى وضع حد للعنف.
وتوجّه إلى حكام الدول بالقول "توقفوا! إنه زمن السلام! اجلسوا إلى طاولات الحوار والوساطة، لا إلى الطاولات التي يُخطط فيها لإعادة التسلح ويُبتّ فيها في أعمال الموت!".
وأضاف "كفى عبادة للذات وللمال! كفى استعراضا للقوة! كفى حربا!".
ودعا رئيس الكنيسة الكاثوليكية مرارا إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي.

المصدر: آ ف ب
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©