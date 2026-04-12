البابا ليو الرابع عشر يدعو إلى حماية الشعب اللبناني

قال البابا ليو الرابع عشر الأحد إنه "أقرب من أي وقت مضى" إلى الشعب اللبناني، وشدد على أن حمايته "واجب أخلاقي"، في وقت يتواصل التصعيد في لبنان منذ أكثر من شهر.

وأكد البابا للحشود في ساحة القديس بطرس أنّه "أقرب من أي وقت مضى إلى الشعب اللبناني الحبيب، في أيام الألم والخوف والرجاء بالله الذي لا يتزعزع" الراهنة.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية على لبنان، منذ الثاني من مارس الماضي، عن مقتل أكثر من ألفي شخص، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية أمس السبت.

وأضاف بابا الفاتيكان "إن مبدأ الإنسانية، المخطوط في ضمير كل شخص والذي تقر به القوانين الدولية، يقتضي الواجب الخلقي في حماية السكان المدنيين من تبعات الحرب الشنيعة".

وجدد ليو الرابع عشر دعوته الأطراف إلى "وقف إطلاق النار والبحث بشكل ملحّ عن حل سلمي".

وكان البابا وجّه، في صلاة من أجل السلام أمس السبت، أحد أقوى انتقاداته حتى الآن للحرب، داعيا إلى وضع حد للعنف.

وتوجّه إلى حكام الدول بالقول "توقفوا! إنه زمن السلام! اجلسوا إلى طاولات الحوار والوساطة، لا إلى الطاولات التي يُخطط فيها لإعادة التسلح ويُبتّ فيها في أعمال الموت!".

وأضاف "كفى عبادة للذات وللمال! كفى استعراضا للقوة! كفى حربا!".

ودعا رئيس الكنيسة الكاثوليكية مرارا إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي.