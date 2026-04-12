إقبال كبير على الاقتراع في انتخابات البرلمان المجري

ناخبات يدلين بأصواتهن في انتخابات برلمان المجر
12 ابريل 2026 18:41

توجه الناخبون في المجر بكثافة، منذ صباح اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مصيرية لرئيس الوزراء فيكتور أوربان.
ويختار 7,5 ملايين ناخب داخل المجر، إضافة إلى أكثر من 500 ألف مسجّلين في الخارج، بين خمسة أحزاب، وفقا لنظام انتخابي أكثري مختلط.
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات مستوى قياسيا، ظهر اليوم، إذ وصلت إلى 54,14 في المئة بين فتح مكاتب الاقتراع عند السادسة صباحا (04,00 ت غ) والأولى من بعد الظهر بالتوقيت المحلي (11,00 ت غ)، في مقابل 40,1 في المئة عام 2022، وفقا لمكتب الانتخابات الوطني.
ولاحظ صحافيون طوابير من الناخبين أمام الكثير من مراكز الاقتراع التي تقفل في السابعة مساء.
وأشار المحللون إلى أن نسبة المشاركة مرتفعة خصوصا في المدن متوسطة الحجم وبين الناخبين الشباب.
وتوقع المحللون نسبة مشاركة قياسية تصل إلى 75 في المئة.
وتوقعت استطلاعات رأي أجرتها مؤسسات مستقلة فوزا كاسحا لحزب "تيسا" بقيادة بيتر ماغيار ذي التوجهات الأوروبية والمحافظة.
في المقابل، توقعت مؤسسات استطلاعات أخرى فوز التحالف الذي يقوده أوربان والمؤلف من حزب "فيديش" وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي "كي دي إن بي".

المصدر: آ ف ب
