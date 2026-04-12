الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

بوتين: رحلة يوري غاغارين فتحت طريق البشرية إلى الفضاء

رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين
12 ابريل 2026 22:14

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن رحلة الفضاء التاريخية لرائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين دشنت حقبة جديدة في تاريخ البشرية، وذلك خلال احتفال روسي بذكرى هذه المهمة السوفيتية.

في 12 أبريل 1961 "حقق غاغارين حلم الإنسانية الجريء في غزو الفضاء وفتح الطريق أمام وصول البشر إلى النجوم"، بحسب ما قاله بوتين في بيان تمت تلاوته خلال حفل أقيم في قصر الكرملين الحكومي في موسكو.

وأضاف بوتين أن "الإطلاق الأسطوري" يُعد من "أبرز وأهم الأحداث التي لا تُنسى في القرن العشرين"، وذلك في الفعالية التي أُقيمت بعد وقت قصير من عودة مهمة "أرتيميس 2" التابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إلى الأرض.

وأكد بوتين أن غاغارين لا يزال "عزيزا على قلوب جميع أجيال الروس".

كان غاغارين قد دار حول الأرض في كبسولة "فوستوك 1" في 108 دقائق فقط، وفق الروايات الرسمية، قبل أن يهبط قرب مدينة ساراتوف في منطقة فولغا جنوبي روسيا.

المصدر: د ب أ
