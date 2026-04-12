الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس وزراء لبنان: نسعى لانسحاب إسرائيل من كامل أراضينا

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام
12 ابريل 2026 22:47

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل من أجل وقف التصعيد العسكري وتأمين انسحاب إسرائيل من كامل أراضيه عبر التفاوض، وذلك قبل اجتماع مرتقب لممثلين عن البلدين الثلاثاء في واشنطن.
وقال سلام، في كلمة بثها التلفزيون عشية ذكرى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية "سنستمر في العمل من أجل وقف هذه الحرب، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا".
وأضاف أن الجهود متواصلة "وفي مقدّمتها المبادرة التي قدّمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، أن اتصالا هاتفيا جرى بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى واشنطن، وسفير الولايات المتحدة في لبنان، وتم خلاله "التوافق على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر وزارة الخارجية الأميركية للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية".

المصدر: وكالات
لبنان
إسرائيل
نواف سلام
انسحاب
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©