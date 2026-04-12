رئيس وزراء لبنان: نسعى لانسحاب إسرائيل من كامل أراضينا

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل من أجل وقف التصعيد العسكري وتأمين انسحاب إسرائيل من كامل أراضيه عبر التفاوض، وذلك قبل اجتماع مرتقب لممثلين عن البلدين الثلاثاء في واشنطن.

وقال سلام، في كلمة بثها التلفزيون عشية ذكرى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية "سنستمر في العمل من أجل وقف هذه الحرب، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا".

وأضاف أن الجهود متواصلة "وفي مقدّمتها المبادرة التي قدّمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، أن اتصالا هاتفيا جرى بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى واشنطن، وسفير الولايات المتحدة في لبنان، وتم خلاله "التوافق على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر وزارة الخارجية الأميركية للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية".