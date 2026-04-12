الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحذيرات من «تدمير ممنهج» للمدن والقرى في السودان

نازحون سودانيون في إقليم دارفور غرب السودان الذي مزقته الحرب (أرشيفية)
13 ابريل 2026 01:11

شعبان بلال (القاهرة)

اتهم المرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان، في بيان صحفي، أمس، الجيش السوداني والمليشيات الموالية له بـ «تعمّد التدمير الممنهج» للقرى، من خلال تكرار استهدافها، كما حدث بمحلية كُتم التابعة لولاية شمال دارفور في غرب البلاد الأربعاء الماضي، مشيراً إلى أن فرقه تُجري تحقيقات بشأن الحادثة للوقوف على تفاصيلها. وقالت مجموعة محامو الطوارئ، في بيان صحفي، الخميس الماضي، إن قصفاً بطائرة مسيّرة تابعة للجيش استهدف تجمُّعاً مدنياً في حي السلامة بمدينة كتم بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، مؤكدة أن الجيش يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم.
وأسفر الهجوم، الذي أصاب حفل زفاف، عن مقتل أكثر من 33 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وفق تأكيدات ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان صحفي، قائلاً إن «الهجمات باستخدام الطائرات المسيّرة ضد المدنيين والأعيان المدنية أمر غير مقبول».
واتهمت لجان مقاومة محلية القوات المسلحة السودانية بتنفيذ الهجوم باستخدام طائرة مسيّرة. 
في غضون ذلك، كشف المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، أسد الله نصر الله، أن نحو 11.5 مليون سوداني أُجبروا على الفرار من منازلهم منذ اندلاع النزاع المسلح في البلاد، من بينهم 7 ملايين نازح داخلياً، إضافة إلى 4.5 مليون لاجئ عبروا الحدود إلى دول مجاورة. 
وحذّر نصر الله، في تصريح لـ«الاتحاد»، من خطورة استمرار الصراع في السودان، الذي يدخل عامه الرابع، في ظل تفاقم غير مسبوق للأوضاع الإنسانية، مشدداً على أن البلاد تواجه واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم.
وأشار إلى أن هذه التطورات تعكس الحاجة الملحّة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشدداً على أن إنهاء الأعمال العدائية بات ضرورة لحماية المدنيين، لا سيما اللاجئين والنازحين، إضافة إلى تمكين الجهات الإنسانية من إيصال المساعدات المنقذة للحياة.
وأفاد المسؤول الأممي بأن المعارك تسببت في تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية والخدمات الأساسية، مما أدى إلى حرمان الملايين من المأوى والرعاية الصحية وسبل كسب العيش، مشيراً إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاءها يواصلون تقديم الدعم الإنساني على الأرض، لكن حجم الاحتياجات يفوق الإمكانات المتاحة، في ظل نقص حاد في التمويل، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لدعم السودان.
ولفت نصر الله إلى أن المدنيين في السودان يواجهون معاناة قاسية، ويطالبون بإنهاء النزاع، مؤكداً أن تحقيق السلام يمثّل السبيل الوحيد لوقف هذا التدهور الإنساني ومنع المزيد من المعاناة.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©