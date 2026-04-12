واشنطن ترحب بتحقيق العراق في استهداف دبلوماسيين أميركيين

السفارة الأميركية في بغداد - أرشيفية
13 ابريل 2026 01:10

هدى جاسم (بغداد)

أعربت السفارة الأميركية في العراق، أمس، عن ترحيبها بالتزام الحكومة العراقية بالتحقيق الفوري، ومحاسبة مرتكبي الكمين الذي استهدف دبلوماسيين أميركيين بالقرب من مطار بغداد الدولي قبل أربعة أيام.
وذكرت السفارة في بيان أمس، أن الالتزام العراقي جاء أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين الولايات المتحدة والعراق الذي عقد يوم أمس الأول للمرة الخامسة.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش سبل التعاون الرامية إلى منع وقوع هجمات إرهابية ضد المنشآت الدبلوماسية الأميركية وموظفيها في العراق، إضافة إلى قضايا أمنية أخرى ذات اهتمام مشترك.
وتعرض دبلوماسيون أميركيون في الثامن من أبريل الجاري إلى استهداف بالطائرات المسيرة بالقرب من مركز الدعم الدبلوماسي القريب من مطار بغداد الدولي، الأمر الذي استدعت على إثره الخارجية الأميركية السفير العراقي في الولايات المتحدة، وأبلغته إخفاق الحكومة العراقية في منع هذه الهجمات.
في السياق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، أمس، اعتقال أحد الإرهابيين وتفكيك عدد من الأوكار في ثلاث محافظات. وذكر الجهاز في بيان، أن عملية نوعية نُفذت في محافظة الأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية.
وأضاف البيان أن قوات الجهاز تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط واسعة في عدد من المحافظات، حيث نُفذت ثلاث عمليات منفصلة في المثنى، وديالى، وصلاح الدين، أسفرت عن تفجير أوكار إرهابية والعثور على عبوات وأعتدة محلية الصنع، وتم التعامل معها ميدانياً.

