ترامب يعلن بدء حصار بحري على إيران في مضيق هرمز

واشنطن (وكالات)



أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، فرض حصار بحري في مضيق هرمز، وملاحقة السفن التي تدفع رسوماً لطهران، وذلك بعد ساعات من إعلان نائبه جي دي فانس، فشل التوصل لاتفاق مع طهران، خلال أول محادثات مباشرة بينهما في إسلام آباد.

وأضاف ترامب، في منشور على منصته للتواصل «تروث سوشيال»، أن هذا الحصار «يبدأ فوراً»، مشيراً إلى أنه في مرحلة ما سنصل إلى وضع يُسمح فيه للجميع بالدخول والخروج من المضيق.

وسيطرت إيران على مضيق هرمز، وفرضت رسوم عبور، كما عرقلت دخول وخروج ناقلات النفط والغاز، ما تسبب في أزمة طاقة عالمية.

وأضاف ترامب أنه أصدر أوامر للبحرية الأميركية بـ«ملاحقة واعتراض كل سفينة في المياه الدولية دفعت رسوماً لإيران» للمرور عبر مضيق هرمز.

وأشار الرئيس الأميركي، إلى أن «دولاً أخرى ستشارك في هذا الحصار»، مضيفاً: «لن يُسمح لإيران بالاستفادة من هذا الابتزاز غير القانوني».

وأكد أن الجيش الأميركي على أهبة الاستعداد، مهدداً بـ«تدمير ما تبقى من إيران».

وذكر الرئيس الأميركي أن إيران وعدت بفتح مضيق هرمز، ولكنها «أخلفت وعدها»، مرجحاً أن يكون الإيرانيون قد زرعوا ألغاماً في المضيق، ليتساءل: «أي مالك سفينة قد يرغب في المجازفة؟».

وأشار ترامب إلى أن الحصار سيبدأ «قريباً»، وأن القوات الأميركية ستقوم خلاله بتدمير الألغام التي زرعتها إيران في المضيق، رغم عدم وضوح مواقع هذه الألغام حتى الآن.

وأكد الرئيس الأميركي أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» أبدى رغبة في المشاركة بتأمين الممر المائي الحيوي.

وتابع ترامب: «حلف الأطلسي يرغب الآن في المساعدة بشأن مضيق هرمز»، مضيفاً: «سنحضر أيضاً المزيد من كاسحات الألغام التقليدية، ونتوقع أن بريطانيا ودولاً أخرى ترسل كاسحات ألغام أيضاً».

وأكد الرئيس الأميركي أن الإجراءات في مضيق هرمز ستكون «شاملة أو لن تكون»، مشدداً على أنه لن يسمح بمرور أي سفينة حتى تتراجع إيران عن مواقفها.

وذكر ترامب أن عملية «إغلاق» المضيق قد تستغرق بعض الوقت، مشيراً إلى أن سفينتين أميركيتين عبرتا المضيق السبت دون اعتراض من أي جهة.

وجدد الرئيس الأميركي أمس تهديد إيران بتدمير بنيتها التحتية للطاقة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن وضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: «يمكنني القضاء على إيران في يوم واحد، يمكنني القضاء على كل ما يتعلق بالطاقة لديهم، كل محطاتهم، كل محطاتهم لإنتاج الطاقة الكهربائية».



حالة تأهب

في الأثناء، وجه قائد الجيش الإسرائيلي برفع الجاهزية تحسباً لاحتمال استئناف حرب إيران. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أمس، إنه أصدر تعليماته للجيش بالانتقال إلى «حالة تأهب مرتفعة» والاستعداد لاحتمال استئناف القتال مع إيران، حسبما أوردت تقارير إعلامية إسرائيلية. وجاء هذا القرار في ظل انهيار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت التقارير، عن مسؤولين عسكريين، أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ إجراءات الجاهزية القتالية، إذ طُلب من جميع الوحدات الحفاظ على مستوى عالٍ من الاستعداد.

وكان زامير قد صرّح الأسبوع الماضي، بأن الجيش الإسرائيلي مستعد للعودة إلى القتال في إيران بكل قوة إذا لزم الأمر، وفي أي وقت.