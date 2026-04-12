رئيس وزراء المجر يقر بهزيمته "المؤلمة" في انتخابات البرلمان

أقرّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، بهزيمته في الانتخابات البرلمانية أمام منافسه المحافظ، بيتر ماغيار، وهو سياسي كان يعمل سابقًا في الحكومة، والذي وعد بـ"تغيير جذري في النظام".

وقال أوربان، خلال خطاب مقتضب ألقاه في مقر حملته الانتخابية بعيد ظهور نتائج أولية "نتائج الانتخابات، وإن لم تكن نهائية بعد، واضحة ومفهومة؛ بالنسبة لنا، هي مؤلمة لكنها لا لبس فيها".

وأضاف "لم تُمنح لنا مسؤولية الحكم ولا الفرصة لذلك".

وأكد "هنأت الحزب الفائز. سوف نخدم الأمة المجرية ووطننا من المعارضة أيضا".

وبحسب بيانات مكتب الانتخابات، وبعد فرز 66,69% من الأصوات، سيحصد حزب "تيسا" الذي يتزعمه ماغيار 137 من إجمالي 199 مقعدا في البرلمان المجري، ما يشكل أغلبية ساحقة تبلغ ثلثي المقاعد تتيح له تنفيذ إصلاحات دستورية.