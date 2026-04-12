الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كولومبيا: مرشحة لانتخابات الرئاسة تتلقى تهديدات بالقتل

بالوما فالنسيا المرشّحة لانتخابات رئاسة كولومبيا
13 ابريل 2026 00:49

قالت الحكومة في كولومبيا، الأحد، إنها عززت الحماية الموفّرة لمرشّحة أكبر حزب يميني معارض للانتخابات الرئاسية إثر تلقّيها تهديدات بالقتل قبل نحو شهرين من الاستحقاق الانتخابي.
ونشرت بالوما فالنسيا مرشّحة حزب "الوسط الديمقراطي" لانتخابات 31 مايو صورة لها يتمّ تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي كتب تحتها "ارقدي بسلام".
وشهد عام 2025 اغتيال السيناتور اليميني ميغيل أوريبي الذي كان يطمح للترشّح عن "الوسط الديمقراطي" لخلافة الرئيس اليساري غوستافو بيترو.
وكتب وزير الداخلية أرماندو بينيديتي، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تعمل السلطات على الكشف عن ملابسات الحادثة وتعزيز الحماية" الموفّرة للمرشّحة.
وبحسب مرشّحة "الوسط الديمقراطي"، الذي يرأسه الرئيس السابق ألفارو أوريبي (2002-2010)، تشكّل التهديدات التي تلقّتها "دليلا على التدهور المقلق للمناخ الديموقراطي في البلد".

أخبار ذات صلة
الإكوادور ترفع الرسوم الجمركية على السلع الكولومبية 100%
كولومبيا.. قتلى ومصابون في حادث مأساوي
المصدر: آ ف ب
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للجمهور
اليوم 20:49
الرئيس الأميركي يلوح لوسائل الإعلام بعد نزوله من طائرة الرئاسة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعلن بدء حصار بحري على إيران في مضيق هرمز
13 ابريل 2026
سفينة في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون أميركيون لـ «الاتحاد»: إغلاق «هرمز».. تحدٍّ استراتيجي للاقتصاد العالمي
13 ابريل 2026
جندي باكستاني يراقب جسراً مغلقاً بعد محادثات السلام الأميركية الإيرانية في إسلام آباد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات لأميركا وإيران للالتزام بوقف إطلاق النار
13 ابريل 2026
فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولة في «الإحصاء الفلسطيني» لـ «الاتحاد»: أطفال غزة يواجهون انهياراً كاملاً في مقومات النمو
13 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©