إعصار "مايلا" يخلف أضراراً كبيرة في بابوا غينيا الجديدة

تسبب إعصار مايلا في فيضانات وانهيارات أرضية شديدة في بابوا غينيا الجديدة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل مع اعتبار منطقة بوجانفيل من بين المناطق الأكثر تضررا، حسبما قال مسؤولون ووسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

وتعرضت قرى بأكملها للدمار جراء العاصفة التي ضربت المناطق الساحلية بكامل قوتها. وذكرت صحيفة بوست كورييه، نقلا عن السلطات، أن ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم في انهيار أرضي ليلي.

وأفادت هيئة الإذاعة العامة في بابوا غينيا الجديدة (إن بي سي) بأن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر أكثر من 10 آلاف شخص، ويحتاج ما يقرب من 20 ألفاً آخرين لمساعدة عاجلة في أنحاء بوجانفيل.

وقال رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي إنه لا يزال من الصعب الوصول إلى المجتمعات النائية مع استمرار ورود تقارير عن الأضرار.

وتابع "سنتأكد من الوصول إلى كل مكان وكل جزيرة وكل مجتمع تضرر"، مضيفا أنه تم تسليم مساعدات تشمل الغذاء ومياه الشرب فضلا عن توفير أماكن إيواء لحالات الطوارئ.

كما ضربت العاصفة جزر سليمان المجاورة، حيث عانت مناطق الجزر النائية من أضرار جسيمة. وتعهدت أستراليا بتقديم مساعدة مالية لكلا البلدين.

ومر مايلا عبر بحر سليمان مع هبات رياح بلغت سرعتها قرابة 300 كيلومتر في الساعة. وتم تصنيفه لفترة وجيزة كإعصار من الفئة الخامسة قبل أن يضعف.