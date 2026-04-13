الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعصار "مايلا" يخلف أضراراً كبيرة في بابوا غينيا الجديدة

أحد السكان المحليين يمشي نحو جسر تضرر على نهر رامازون في منطقةفي شمال بوجانفيل
13 ابريل 2026 09:36

تسبب إعصار مايلا في فيضانات وانهيارات أرضية شديدة في بابوا غينيا الجديدة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل مع اعتبار منطقة بوجانفيل من بين المناطق الأكثر تضررا، حسبما قال مسؤولون ووسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

وتعرضت قرى بأكملها للدمار جراء العاصفة التي ضربت المناطق الساحلية بكامل قوتها. وذكرت صحيفة بوست كورييه، نقلا عن السلطات، أن ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم في انهيار أرضي ليلي.

وأفادت هيئة الإذاعة العامة في بابوا غينيا الجديدة (إن بي سي) بأن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر أكثر من 10 آلاف شخص، ويحتاج ما يقرب من  20 ألفاً آخرين لمساعدة عاجلة في أنحاء بوجانفيل.

 

وقال رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي إنه لا يزال من الصعب الوصول إلى المجتمعات النائية مع استمرار ورود تقارير عن الأضرار.

وتابع "سنتأكد من الوصول إلى كل مكان وكل جزيرة وكل مجتمع تضرر"، مضيفا أنه تم تسليم مساعدات تشمل الغذاء ومياه الشرب فضلا عن توفير أماكن إيواء لحالات الطوارئ.

كما ضربت العاصفة جزر سليمان المجاورة، حيث عانت مناطق الجزر النائية من أضرار جسيمة. وتعهدت أستراليا بتقديم مساعدة مالية لكلا البلدين.

ومر مايلا عبر بحر سليمان مع هبات رياح بلغت سرعتها قرابة 300 كيلومتر في الساعة. وتم تصنيفه لفترة وجيزة كإعصار من الفئة الخامسة قبل أن يضعف.

 

المصدر: وكالات
بابوا غينيا الجديدة
إعصار
بابوا
فيضانات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©