بابا الفاتيكان يبدأ جولة تشمل 4 دول في أفريقيا

يبدأ بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اليوم الاثنين جولة في أفريقيا تستمر 11 يوما تشمل دول الجزائر والكاميرون وأنجولا وغينيا الاستوائية، فيما تمثل أطول رحلة له حتى الآن خلال فترة توليه البابوية التي بدأت قبل أقل من عام.

ويوم غد الثلاثاء، سيزورالبابا مدينة عنابة في الجزائر.ومن الجزائر سيتوجه إلى الكاميرون بين الأربعاء والسبت تليها أنجولا حتى 21 أبريل وأخيراً غينيا الاستوائية حتى 23 من الشهر نفسه.

وقام ليو الرابع عشر برحلته الأولى كبابا للفاتيكان بعد انتخابه في مايو من العام الماضي إلى تركيا ولبنان، وفي مارس زار موناكو.