جزر ماريانا تعلن حالة التأهب مع اقتراب إعصار فائق القوة

أعلنت السلطات في جزر ماريانا الشمالية حالة التأهب القصوى، اليوم الاثنين، مع اقتراب الإعصار سينلاكو فائق القوة من الإقليم الأميركي في المحيط الهادئ، وسط توقعات بهبوب رياح مدمرة خلال ساعات.

وتتأهب سلسلة الجزر النائية الواقعة شمال شرق الفلبين لتأثيرات شديدة، بينما تستعد أيضا جزيرة جوام التابعة للولايات المتحدة والواقعة أبعد جهة الجنوب لاحتمال التعرض لآثار محتملة.

وقد يجلب سينلاكو رياحا عاصفة تتجاوز سرعتها 300 كيلومتر في الساعة، فيما حذر المعهد التعاوني لأبحاث الغلاف الجوي (سي أي آر أيه) الأميركي من احتمال حدوث ظروف جوية كارثية.

وتم إعلان حالة التحذير من الإعصار من المستوى 1، التي تدل على توقع رياح مدمرة خلال 12 ساعة، في جزر سايبان وتينيان وروتا.

وأٌمر باتخاذ إجراءات احترازية مكثفة، فيما تم أيضا إعلان أعلى مستوى من التحذير من العواصف في جزيرتي باجان وألاماجان الوقعتين شمالي الإقليم.