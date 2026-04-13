مؤتمر مرتقب بين فرنسا والمملكة المتحدة حول مضيق هرمز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور عبر منصة «إكس» اليوم الاثنين، إن بلاده والمملكة المتحدة تعتزمان عقد مؤتمر في الأيام المقبلة بشأن مهمة محتملة في مضيق هرمز.

وقال إن المؤتمر سيجمع «الدول المستعدة للمساهمة معنا في مهمة سلمية متعددة الجنسيات تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق».

وأضاف ماكرون: «هذه المهمة الدفاعية البحتة المنفصلة عن الأطراف المتحاربة، سوف تُنفذ حالما يسمح الوضع».

وقال ماكرون مؤخرا إن نحو 12 دولة تريد المشاركة في مثل تلك المهمة في المضيق.

ولم تذكر فرنسا في البداية من سيحضرون المؤتمر أو موعد انعقاده.