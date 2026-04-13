ماجيار يطالب البرلمان المجري بالانعقاد لتشكيل الحكومة

دعا الفائز في الانتخابات المجرية، بيتر ماجيار، رئيس البلاد إلى دعوة البرلمان للانعقاد في أقرب وقت، بهدف تشكيل حكومة جديدة، معربًا عن أمله في تولي منصب رئيس الوزراء خلفًا لـ فيكتور أوربان بحلول 5 مايو المقبل.

وقال ماجيار، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، عقب الفوز الكبير الذي حققه حزبه أمس الأحد، إن حزبه «تيسا» حصل على «تفويض غير مسبوق» من الناخبين.

وأضاف: «لم يصوت الشعب المجري من أجل تغيير الحكومة فحسب، بل من أجل تغيير النظام بأكمله».

وأشار ماجيار إلى أن هذه الأغلبية الواسعة ستمنح حزبه القدرة على إطلاق برنامج طموح وتنفيذ إصلاحات شاملة.