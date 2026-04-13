الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماجيار يطالب البرلمان المجري بالانعقاد لتشكيل الحكومة

13 ابريل 2026 17:08

دعا الفائز في الانتخابات المجرية، بيتر ماجيار، رئيس البلاد إلى دعوة البرلمان للانعقاد في أقرب وقت، بهدف تشكيل حكومة جديدة، معربًا عن أمله في تولي منصب رئيس الوزراء خلفًا لـ فيكتور أوربان بحلول 5 مايو المقبل.

وقال ماجيار، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، عقب الفوز الكبير الذي حققه حزبه أمس الأحد، إن حزبه «تيسا» حصل على «تفويض غير مسبوق» من الناخبين.

وأضاف: «لم يصوت الشعب المجري من أجل تغيير الحكومة فحسب، بل من أجل تغيير النظام بأكمله».

وأشار ماجيار إلى أن هذه الأغلبية الواسعة ستمنح حزبه القدرة على إطلاق برنامج طموح وتنفيذ إصلاحات شاملة.

 

المصدر: وكالات
المجر
بيتر ماجيار
الانتخابات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©