روسيا وأوكرانيا تستأنفان الهجمات بعد انقضاء «الهدنة»

كييف (وكالات)

أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا تجدد الهجمات بالمسيّرات أمس بعد انقضاء هدنة مدّتها 32 ساعة اتُفق عليها لمناسبة عيد الفصح، وتبادل الطرفان الاتهامات بخرقها.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 98 مسيّرة، مضيفاً أن وحداته للدفاع الجوي أسقطت 87 منها.

في الأثناء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه «يوم 13 أبريل، اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمّرت 33 طائرة مسيّرة أوكرانية». وخلال هذه الهدنة التي بدأت السبت الماضي، تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار مئات المرات. وقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوقف إطلاق النار الذي اقترحه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أنّ بلاده سترد على أي انتهاكات روسية.

وتبادل الجيشان الاتهامات بشنّ مئات الضربات المدفعية وهجمات بطائرات من دون طيار، بما في ذلك على مدنيين، بالإضافة إلى العديد من هجمات المشاة.

واعتبر زيلينسكي السبت أنه سيكون من الصحيح تمديد وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنّه تقدّم بـ«اقتراح» بهذا الشأن لموسكو. غير أنّ الكرملين استبعد هذا الاحتمال، ما لم تمتثل كييف للشروط التي وضعها لإنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير 2022.

ويطالب الكرملين الحكومة الأوكرانية بتنازلات سياسية وإقليمية، وخصوصاً الانسحاب الكامل من منطقة دونيتسك الشرقية، التي تسيطر روسيا جزئياً عليها. وترفض كييف هذه المطالب، معتبرة إياها بمثابة استسلام.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، إن نتيجة الانتخابات المجرية لن تؤثر على الحرب في أوكرانيا، بعد يوم من الهزيمة الانتخابية التي تكبدها فيكتور أوربان، وبعد قضاء 16 عاماً في السلطة.

وقال بيسكوف: «هذه عمليات منفصلة بكل وضوح ولذا لا أرى أي صلة هنا».

واستخدم أوربان بشكل متكرر حق النقض ضد التمويل الأوروبي لأوكرانيا وواصل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى بعد بداية الأزمة في فبراير 2022. وأكد بيسكوف على مصلحة موسكو في الحفاظ على علاقات جيدة مع بودابست.

وقال: إن المجريين اختاروا من يريدونه وهو ما تقبله روسيا، مضيفاً «لقد سمعنا البيانات التي تتعلق باستعداد للانخراط في حوار، وهذا بلا شك مفيد لكل من موسكو وبودابست».

وصرّح بيتر ماجيار، الفائز في الانتخابات المجرية، أمس، بأنه إذا اتصل به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فسيتحدث معه ويطلب منه إنهاء الحرب في أوكرانيا.