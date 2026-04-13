3 قتلى بغارة إسرائيلية في غزة

دير البلح (وكالات)

قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، مساء أمس في منطقة المزرعة باستهداف إسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وقال مصدر مسؤول في مستشفى الأقصى في دير البلح إن الفلسطينيين الثلاثة وصلوا إلى المستشفى، حيث نقلت فرق الإسعاف الجثث والمصابين لتلقي العلاج.

ووقع الاستهداف في محيط مدرسة المزرعة، حيث تضم المنطقة تجمعات سكانية ونازحين، وتُعد من المناطق التي شهدت في السابق عمليات نزوح بسبب التهديدات المتكررة.

وفي الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، 30 فلسطينيا على الأقل في مدن وبلدات، بما فيها مدينة القدس، بينهم أسرى محررون وطفلان.

وذكر مكتب إعلام الأسرى في بيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال نحو 30 مواطناً، بينهم أسرى محررون وطفلان، مضيفاً، أن الاقتحامات تخللتها عمليات دهم للمنازل وتخريب لمحتوياتها.

وأشار إلى أن تصاعد حملات الاعتقال، التي تستهدف الأسرى المحررين والأطفال، إلى جانب تنفيذ اقتحامات واسعة في المدن والبلدات، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على المجتمع الفلسطيني وضرب حالة الاستقرار.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تصعيد مستمر في الانتهاكات بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس.