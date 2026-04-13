الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«الصحة العالمية»: انتشار الأمراض في غزة يهدد المنطقة

فلسطينيون في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس (أ ف ب)
14 ابريل 2026 01:52

غزة (وكالات)

قالت المديرة الإقليمية لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، حنان بلخي، إن القيود الإسرائيلية المستمرة على إدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة تعرقل الاستجابة الصحية، محذرة من أن انتشار الأمراض في غزة يهدد المنطقة بأكملها. 
وأكدت بلخي في تصريح صحفي، أن تدهور الوضع في غزة لم يعد مرتبطاً فقط بالهجمات، بل أصبح يشمل عرقلة الوصول إلى الخدمات الصحية، ما يعرّض حياة السكان للخطر.
وأضافت: «نرى بوضوح أن الوصول إلى الرعاية الصحية أصبح مهدداً بشكل كبير، النظام الصحي يعمل عند أقصى طاقته، في ظل موارد متناقصة بشدة، ووصول محدود، واحتياجات تتزايد بسرعة»، لافتة أن الإمدادات المنقذة للحياة موجودة لكنها لا تصل إلى القطاع.
وأوضحت: «الشاحنات والأدوية والمستلزمات الطبية تنتظر، بينما لا يحصل المرضى على الرعاية أو يحصلون عليها بشكل محدود جداً، معظم المعابر المؤدية إلى غزة مغلقة، وتدفق المساعدات الطبية مقيد بشدة، ما يقوض كامل الاستجابة الصحية».
وذكرت بلخي أن عمليات الإجلاء الطبي تفتقر إلى الانتظام، ما يحرم المرضى في الحالات الحرجة من الوصول إلى رعاية منقذة للحياة، مشيرة إلى أن هذا الوضع يزيد من مخاطر الصحة العامة، في ظل صعوبة الوصول ومنع دخول العاملين الإنسانيين». 
وأضافت أن إعادة إعمار غزة، سواء على صعيد البنية التحتية أو المساكن، قد تستغرق عقوداً، ما يخلق بيئة مواتية لتزايد الأمراض وتفاقم الاحتياجات الصحية.
والجمعة، حذر وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، من تفشي الأوبئة في قطاع غزة نتيجة تصاعد خطير لانتشار القوارض على خلفية تدهور حاد في الأوضاع البيئية.
وحذّرت بلخي من أن انتشار الأمراض في ظل تدهور البنية التحتية، وضعف خدمات الصرف الصحي، وشح المياه النظيفة، لا يشكل خطراً على غزة فقط، بل على المنطقة بأكملها.
وأوضحت أن هذه الظروف تمثل «كابوساً» للسلطات الصحية، مضيفة أن هشاشة وقف إطلاق النار، إلى جانب القيود على الحركة، ومنع دخول الإمدادات وخروج المرضى، وحالات النزوح والكثافة السكانية، كلها عوامل تسهم في زيادة العدوى والمعاناة بين السكان. وأشارت بلخي إلى أن عمليات الإجلاء الطبي لا تتم بالمستوى اللازم لإنقاذ الأرواح، موضحة أنه تم منذ أكتوبر 2023 إجلاء 11 ألف و245 مريضاً، بينهم 5 آلاف و850 طفلاً، أي ما يعادل 52 % من الحالات. وأوضحت أنه منذ بدء وقف إطلاق النار لم يتم إجلاء سوى 388 مريضاً فقط، بينهم 47 طفلاً. كما أفادت بأن المنظمة أسهمت منذ أكتوبر 2023 في إجلاء 3 آلاف و668 مريضاً.

