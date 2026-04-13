عدد اليوم
نقابة «أوفو» تعلن إضراباً في «لوفتهانزا» و«سيتي لاين» لمدة يومين

مسافرون ينتظرون تحت لوحة تعرض رحلات ملغاة خلال إضراب طياري «لوفتهانزا» في مطار فرانكفورت (وكالات))
13 ابريل 2026 21:53

دعت نقابة طاقم الضيافة الجوية الألمانية «أوفو» أعضاءها العاملين في شركتي «لوفتهانزا» و«سيتي لاين» المملوكة لها، اليوم الاثنين، إلى الإضراب عن العمل لمدة يومين، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

ومع هذه الموجة الخامسة من إضرابات طواقم الطيران، طغى الإضراب على الاحتفال الرسمي بالذكرى المئوية لتأسيس شركة «لوفتهانزا»، المقرر إحياؤه يوم الأربعاء، حيث تراجع إلى الظل بشكل كبير. كما تخطط النقابة لتنظيم مظاهرة أمام المقر الرئيسي للشركة في مطار فرانكفورت.

وكان إضراب الطيارين الأخير قد تسبب بالفعل في إلغاء مئات الرحلات الجوية، ما أدى إلى مزيد من التوتر في مسار المفاوضات بين الأطراف. ووصفت الشركة مطالب الطيارين بأنها «غير منطقية وغير قابلة للتنفيذ»، في حين اضطر آلاف المسافرين إلى تغيير خطط سفرهم.

من جهته، حذّر مدير شؤون الموظفين، ميشائيل نيغيمان، نقابتي «أوفو» ونقابة الطيارين الألمان «كوكبيت» من الاستمرار في نهج التصعيد، مشيراً إلى التكاليف المتزايدة الناتجة عن الإضرابات، قائلاً: «كل إضراب يُضعف شركة الطيران المتضررة منه».

وجاء التصعيد الذي أعلنته نقابة «أوفو» مساء اليوم بعد إضراب سابق نظمته في «لوفتهانزا» يوم الجمعة الماضي. وأوضح خبير المفاوضات الجماعية العمالية هاري ييغر أن ارتفاع نسبة المشاركة يعكس بوضوح تمسك طاقم الضيافة بمطالبه، مضيفاً: «نحن أمام جهة عمل تتخذ موقفاً متشدداً، بينما تؤكد في الوقت نفسه استعدادها الدائم للتفاوض».

وفي المقابل، علّق نيغيمان على إعلان الإضراب الأخير قائلاً إن «الدعوة الجديدة من نقابة أوفو تُظهر للأسف أن مصير الركاب ومستقبل لوفتهانزا لا يعنيانها»، مضيفاً أن النقابة تسعى من خلال هذا «الإضراب القسري» إلى تحسين شروط العمل، رغم أنها – بحسب قوله – تُعد من الأفضل على مستوى مجموعة لوفتهانزا بالنسبة لطاقم الضيافة.

 

 

المصدر: وكالات
