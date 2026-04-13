الأخبار العالمية

ترامب: لن نسمح لإيران بابتزاز العالم من خلال مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
14 ابريل 2026 01:52

عواصم (الاتحاد، وكالات)

دخل سريان الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، أمس، في خطوة جاءت عقب انهيار جولة المفاوضات التي استضافتها إسلام آباد مؤخراً سعياً لوضع حد نهائي للحرب.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقضاء الفوري على أي من سفن «الهجوم السريع» الإيرانية إذا ما حاولت الاقتراب من الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية، مشدداً على أنه لن يسمح لإيران بابتزاز العالم من خلال مضيق هرمز،
وكتب ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «البحرية الإيرانية راسية في قاع البحر، وقد دمرت بالكامل 158 سفينة، ما لم نستهدفه هو العدد القليل مما يسمونه سفن الهجوم السريع لأننا لم نعتبرها تهديداً كبيراً».
وأصدر تحذيراً مفاده: «إذا اقتربت أي من هذه السفن أدنى اقتراب من الحصار الذي نفرضه فسيتم القضاء عليها فوراً»، مشيراً إلى أن «القوات الأميركية ستتبع مع تلك السفن نفس أسلوب التصفية الذي نطبقه ضد تجار المخدرات الذين ينشطون على متن القوارب في البحر»، منوهاً بأنها «عملية سريعة وقاسية».
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أمس الأول، إصدار تعليمات لقوات بلاده البحرية لفرض حصار على مضيق هرمز، بمشاركة دول أخرى، ونزع الألغام التي قد تكون إيران زرعتها في المضيق، مؤكداً أن بلاده لن تخضع للابتزاز.
وبدأ الجيش الأميركي، أمس، السيطرة البحرية في خليج عُمان وبحر العرب شرقي مضيق هرمز، وموانئ إيران البحرية المطلة على الخليج العربي.
ووفقاً لبيان القيادة المركزية الأميركية، سيُفرض الحصار على سفن جميع الدول الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو الخارجة منها، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان.
وأكدت القيادة المركزية أن قواتها لن تعوق حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من الموانئ غير الإيرانية وإليها.
وبالتوازي، توعدت وزارة العدل الأميركية «الملاحقة القضائية» لكل من يشتري أو يبيع النفط الإيراني، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس ترامب فرض حصار بحري على النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.
كما أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحذيراً للملاحين، أفادت فيه بفرض قيود على الوصول البحري إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية الممتدة عبر الخليج العربي وخليج عُمان وأجزاء من بحر العرب. 
وأوضحت «الهيئة» أن هذه القيود تُطبّق على السفن من جميع الجنسيات التي تتعامل مع الموانئ الإيرانية أو محطات النفط أو المنشآت الساحلية.

