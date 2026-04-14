الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا وتصاعد أعمدة الرماد

ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا(أرشيفية)
14 ابريل 2026 11:43

ثار بركان جبل سيميرو الواقع في إقليم جاوة الشرقية بإندونيسيا، صباح اليوم الثلاثاء، حيث قذف من فوهته حمما بركانية لمسافة تصل إلى 3 كيلومترات.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن سيجيت ريان ألفيان، المسؤول في مركز رصد جبل سيميرو، قوله في بيان له إن "ثوران البركان وقع عند الساعة الخامسة و22 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث ارتفع عمود الرماد البركاني إلى نحو 1500 متر فوق قمة البركان، بما يعادل 5176 مترا فوق مستوى سطح البحر".

وتحرك عمود كثيف من الرماد الرمادي باتجاه الغرب. وتم تسجيل الثوران على جهاز رصد الزلازل بسعة قصوى بلغت 20 ملليمترا، واستمر لمدة ثلاث دقائق و23 ثانية.

وأضاف ألفيان أن "الثوران كان مصحوبا بتدفقات بركانية امتدت لمسافة ثلاثة كيلومترات باتجاه الجنوب الشرقي، أو باتجاه منطقة /بيسوك كوبوكان/".

ولم تصل هذه التدفقات إلى مناطق سكنية، حيث تصنف المنطقة المتضررة بوصفها منطقة حمراء. وحددت السلطات منطقة آمنة بواقع نصف قطر 13 كيلومترا من قمة البركان.

المصدر: وكالات
جبل سيميرو
ثوران بركان
إندونيسيا
