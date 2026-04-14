الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«اتفاق غزة».. 2400 خرق إسرائيلي خلال 6 أشهر

نازحون يمرون أمام أنقاض مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا (أ ف ب)
15 ابريل 2026 01:06

غزة (وكالات)

أخبار ذات صلة
واشنطن: محادثات إسرائيل ولبنان فرصة تاريخية لتحقيق سلام دائم
ألمانيا: تأثيرات الحرب في إيران على أفريقيا أشد من تأثيراتها على أوروبا

ارتكبت إسرائيل 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال نصف عام من سريانه في 10 أكتوبر 2025، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع، حسبما أفاد مصدر حكومي أمس. وقال المصدر إن هذه الحوادث أسفرت عن مقتل 754 فلسطينياً وإصابة 2100 آخرين، موضحاً أن نسبة كبيرة من الضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال ومسنون، كما أشار إلى تسجيل 50 حالة اعتقال خلال الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، ذكر أن تدفق المساعدات والوقود إلى القطاع لا يزال دون المستويات المتفق عليها، موضحاً أن نحو 41 ألف شاحنة دخلت إلى غزة منذ بدء سريان الاتفاق، مقارنة بأكثر من 110 آلاف شاحنة كان من المفترض دخولها، وفق ما ورد في البيان.
كما أشار إلى أن تشغيل معبر رفح تم بشكل جزئي، مع تسجيل حركة سفر محدودة مقارنة بالأعداد المتوقعة، معتبراً أن ذلك يعكس عدم الالتزام ببنود البروتوكول الإنساني.
 وفي السياق، أعلنت السلطات الصحية في غزة، أمس، مغادرة 126 مريضاً مع مرافقيهم من القطاع بواقع 42 مريضاً و84 مرافقاً عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج خارج القطاع. 
وذكرت السلطات أن عملية الإجلاء جرت بالتنسيق مع «الصحة العالمية» حيث تولت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقل المرضى وتأمين مرافقتهم خلال الرحلة.
إلى ذلك، أعلنت مصادر فلسطينية، أمس، مقتل شخص جراء قصف استهدف شمال غزة، في وقت شهدت فيه مناطق متفرقة من القطاع تصعيداً ميدانياً تخللته غارات وإطلاق نار كثيف. 
 وقالت المصادر إن القتيل سقط إثر غارة جوية نفذتها طائرات حربية إسرائيلية على منطقة العلمي في بيت لاهيا شمال القطاع.
وأضافت المصادر أن المناطق الشرقية من مدينة خان يونس شهدت إطلاق نار مكثفاً من طائرات مروحية، بالتزامن مع تحركات عسكرية بالمنطقة.
وفي شمال القطاع، ذكرت المصادر أن إسرائيل نفذت عمليات نسف لمنازل سكنية في مخيم جباليا، تزامناً مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة.

آخر الأخبار
برشلونة
الرياضة
برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا رغم فوزه على أتلتيكو مدريد
15 ابريل 2026
سان جيرمان حامل اللقب يجدد فوزه على ليفربول في دوري الأبطال
الرياضة
سان جيرمان حامل اللقب يجدد فوزه على ليفربول في دوري الأبطال
15 ابريل 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يرجح عقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال يومين في باكستان
15 ابريل 2026
ماركو روبيو متوسطاً السفيرين الإسرائيلي واللبناني في مقر وزارة الخارجية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: محادثات إسرائيل ولبنان فرصة تاريخية لتحقيق سلام دائم
15 ابريل 2026
جندي أوكراني خلال إطلاق قذيفة في منطقة زابوريجيا
الأخبار العالمية
هجمات روسية واسعة على أهداف أوكرانية
15 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©