هجمات روسية واسعة على أهداف أوكرانية

موسكو (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، شن هجمات واسعة النطاق على مواقع تابعة للبنية التحتية للطاقة والنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية إضافة إلى مطارات عسكرية في عدد من المناطق رداً على ما وصفته بالهجمات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية داخل روسيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن الهجمات استهدفت منشآت للطاقة والنقل ومستودعات لتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومرافق للوقود ومواد التشحيم، إلى جانب نقاط تمركز مؤقتة للقوات الأوكرانية ومرتزقة أجانب في 142 منطقة.

وأضافت أن الهجمات نفذت باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة هجومية وشملت أهدافاً تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومطارات عسكرية، إضافة إلى منشآت في قطاعي الطاقة والنقل.

في غضون ذلك، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حصول بلاده على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.

وخلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين، قال زيلينسكي أمس: «لا نحتاج إلى نسخة مخففة من عضوية الاتحاد الأوروبي، ولا إلى نسخة مخففة من عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)».

وأضاف زيلينسكي أن موقف كييف معروف، وأن أوروبا وحلف الناتو بحاجة إلى أوكرانيا بشكل كامل، كشريك قوي، وأن جيشنا مطلوب كجيش قوي، ولا أحد يحتاج إلى نسخة مخففة من الجيش الأوكراني»، مشدداً على أن ذلك يصب في مصلحة الطرفين.