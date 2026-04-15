رئيس البرلمان العربي يجدد إدانته الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية

أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي أن المنطقة العربية تمر بمرحلة بالغة الدقة والخطورة، في ظل تصاعد التهديدات التي تمس أمن الدول العربية واستقرارها، مجددًا إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت منشآت البنية التحتية والمدنيين في عدد من الدول العربية والتي تستدعي موقفًا عربيًا موحدًا وحازمًا.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي الذي عُقد قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة للاتحاد، بمشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وذلك بهدف تنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المدرجة على جدول أعمال الاتحاد.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن القضية الفلسطينية تمر بإحدى أخطر مراحلها، خاصة مع استمرار السياسات الإسرائيلية وتصاعد الانتهاكات الجسيمة والتي وصلت إلى حد إقرار تشريع عنصري من قبل الكنيست يشرعن إعدام الأسرى الفلسطينيين وتصاعد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتطرق إلى ما يتعرض له لبنان من حرب مدمرة وعدوان إسرائيلي مستمر.

وأكد «اليماحي» أن هذه التحديات الجسيمة، تفرض اليوم وأكثر من أي وقت مضى وحدة الصف العربي وتعزيز التضامن وتكثيف مستويات التنسيق المشترك، وتوحيد المواقف داخل مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مشددا على وقوف البرلمان العربي داعمًا ومساندًا لكل ما يتخذه رؤساء المجالس والبرلمانات العربية من قرارات وإجراءات، وأعرب عن استعداده الكامل للقيام بدور فاعل في تعزيز التحرك البرلماني العربي على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع معالي النائب سعيد بن حمد بن هلال السعدي نائب رئيس البرلمان العربي، ومعالي النائب أيمن نقرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ومن الأمانة العامة سعادة المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي مدير إدارة العلاقات الخارجية.