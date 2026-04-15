«مؤتمر برلين».. تعهدات بـ 1.3 مليار دولار لدعم السودان

برلين (الاتحاد وكالات)

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن المؤتمر الدولي لدعم السودان، الذي عقد أمس في برلين، أسفر عن تعهدات بمساعدات إنسانية تفوق قيمتها 1.3 مليار يورو للدولة الأفريقية التي تشهد حرباً أهلية منذ ثلاث سنوات ودخلت عامها الرابع أمس.

وقال فاديفول في مؤتمر صحفي: «في سياق تراجع بالإمكانات المخصصة للمساعدات الإنسانية، أعلن المشاركون حتى الآن عن تعهّدات بالدعم تتجاوز قيمتها الإجمالية 1.3 مليار يورو»، ورأى في ذلك «إشارة إيجابية».

وانطلقت في العاصمة الألمانية، أعمال مؤتمر برلين بشأن المساعدات في السودان، في ظل واقع إنساني مرير للغاية وأوضاع معيشية بالغة الصعوبة والتدهور.

وأعلنت وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية، أمس، تقديم مساعدات إضافية للسودان بقيمة 20 مليون يورو ليبلغ المبلغ الإجمالي الذي تعهدت به ألمانيا منذ بدء الحرب قبل ثلاث سنوات 155 مليون يورو «178 مليون دولار».

جاء ذلك في كلمة وزيرة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية ريم العبلي رادوفان خلال المؤتمر.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في كلمته: إن «المؤتمر يهدف إلى مواصلة تسليط الضوء على السودان في ظل الحروب الدائرة في أوكرانيا وإيران».

وأضاف فاديفول أن المؤتمر لن يقدم للسودان حلولاً سريعة ولكن إبقاء اهتمام المجتمع الدولي منصباً على الوضع الإنساني في السودان يمثل مساهمة جوهرية في إنهاء الحرب.

من جهته، قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، خلال المؤتمر: إن «الولايات المتحدة لا تنحاز لأي طرف في الحرب الدائرة في السودان وإنها تركز جهودها على العمل بآليات تابعة للأمم المتحدة لإنهاء الصراع».

وأضاف أن «الولايات المتحدة تسعى إلى هدنة إنسانية تسمح بوصول المساعدات إلى السكان».

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر مجدداً على ضرورة الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الحالية في السودان، لكنها قالت: إن القتال يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.

وأضافت: «علينا ضمان ممارسة كل الضغوط الممكنة على الطرفين المتحاربين للتوصل إلى وقف إطلاق النار العاجل الذي نحتاج إليه بشدة».

وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، على إنهاء كابوس الحرب في السودان، مطالباً خلال مؤتمر برلين كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بوقف فوري للأعمال الحربية.

من جانبه، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو: إن مؤتمر برلين بالغ الأهمية لدعم وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد وإيقاف الحرب.

وأضاف أنه يعتقد أن «اجتماع برلين فرصة ممتازة للدعوة إلى هدنة إنسانية تمكن العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات إلى السودانيين، وكذلك لوقف هذا النوع من الحروب».

وحضر المؤتمر مسؤولون من أكثر من 60 دولة، بالإضافة إلى 50 منظمة غير حكومية سودانية ودولية، لكن لم يرسل أي من الطرفين المتحاربين ممثلين في غياب اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويعد هذا المؤتمر الثالث حول السودان بعد مؤتمرين دوليين في باريس ولندن، وتنظمه الحكومة الألمانية بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى جانب الاتحادين الأوروبي والأفريقي.