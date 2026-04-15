10 قتلى بغارات إسرائيلية في غزة

غزة (وكالات)

قُتل عشرة فلسطينيين بينهم طفل، أمس، بغارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية في غزة. وأعلن الدفاع المدني ومستشفى الشفاء الطبي في غرب مدينة غزة مساء أمس في بيانين أن خمسة قتلى و11 جريحاً سقطوا جراء غارة جوية إسرائيلية على مخازن بالقرب من مولدات كهرباء في مخيم الشاطئ.

وفي وقت سابق أمس، أعلن الدفاع المدني سقوط أربعة قتلى على الأقل، بينهم طفل وعدد من المصابين، جراء غارة نفّذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة للشرطة المدنية في حي التفاح في شمال شرق مدينة غزة، موضحاً أن الغارة التي أطلقت المسيرة خلالها صاروخاً على الأقل، وقعت قرب عدة بسطات لبيع المواد الغذائية على الطريق الرئيس في الحي المدمر.

وفي ساعة مبكرة من صباح أمس، قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع، على ما أفاد الدفاع المدني. واعتقل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينياً بينهم سيدة، في سلسلة اقتحامات وحملات دهم شملت مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمالي الضفة، واعتقلت 8 فلسطينيين عقب دهم منازلهم وتفتيشها، مضيفة أن القوات اقتحمت كذلك مدينة نابلس، واعتقلت 8 فلسطينيين آخرين بعد تنفيذ عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم. وفي قلقيلية، تم اعتقال سيدة بعد دهم منزلها وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي شمال الضفة أيضاً، شنّت القوات حملة دهم في بلدة طمون جنوب طوباس، دون أن يبلغ عن اعتقالات، وفي جنوب الضفة، اقتحم الجيش قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، ونفذ عمليات دهم وتفتيش شملت عدداً من المنازل، وفي شرق الضفة، اقتحمت القوات مخيم عقبة جبر غرب أريحا، ونفذت حملات دهم مماثلة.