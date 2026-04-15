«سنتكوم»: الحصار أوقف التجارة البحرية الإيرانية بالكامل في أقل من 36 ساعة

واشنطن (وكالات)

أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» الجنرال براد كوبر، أمس، أن القوات الأميركية أوقفت تماماً حركة التبادل التجاري البحري من وإلى إيران في أقل من 36 ساعة على بدء تنفيذ الحصار البحري على إيران.

وأضاف كوبر في منشور له على منصة «إكس» أن 90 في المئة من الاقتصاد الإيراني يعتمد على التجارة الدولية المنقولة بحراً، مشيراً إلى أن الموانئ الإيرانية حوصرت بالكامل تنفيذاً لإعلان الرئيس دونالد ترامب.

وكانت «سنتكوم» قد نفت، أمس الأول، حدوث أي عملية اختراق للحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان خلال الساعات الـ24 الماضية، مشددة على أنها تدعم حرية الملاحة للسفن التي تعبر مضيق هرمز في طريقها من وإلى الموانئ غير الإيرانية.

وفي السياق، قال مسؤولون أميركيون لوسائل إعلام أميركية: «إن وزارة الحرب (البنتاجون) سترسل خلال الأيام القليلة المقبلة آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط».

وذكر المسؤولون أنه بالتوازي مع المسار الدبلوماسي يبقى احتمال تنفيذ ضربات إضافية أو عمليات برية مطروحاً، إذا لم يصمد وقف إطلاق النار الهش، الذي ينتهي في 21 أبريل.

وتشمل القوات المتجهة إلى المنطقة نحو 6 آلاف جندي على متن حاملة الطائرات «جورج بوش»، إلى جانب عدد من السفن الحربية المرافقة لها، وفقاً لمسؤولين حاليين وسابقين.

كما يتوقع وصول نحو 4200 عنصر آخر ضمن مجموعة الإنزال البرمائي، ووحدة مشاة البحرية الاستكشافية الـ11، مع نهاية الشهر.