ترامب: لا أفكر في تمديد وقف النار مع إيران

عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وإنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضرورياً، مشيراً إلى أن العالم سيشهد يومين مذهلين قادمين، وذلك بعدما أعرب عن اعتقاده بأن الحرب تقترب من النهاية.

وقال ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة «ABC NEWS»، إنه يفضل أن تنتهي الحرب باتفاق، وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت الحرب ستنتهي باتفاق، أم أنه سيقول ببساطة: «لقد دمرنا قدراتهم وهذا يكفي؟».

وأضاف ترامب: «قد تنتهي بأي من الطريقتين، لكنني أعتقد أن الاتفاق أفضل، لأنه حينها يمكنهم إعادة البناء. لديهم بالفعل نظام مختلف الآن. وبغض النظر عن أي شيء، لقد قضينا على المتشددين. لقد انتهوا، ولم يعودوا موجودين معنا».

وتابع: «أعتقد أنكم ستشهدون يومين مذهلين قادمين، أعتقد ذلك حقاً».

وفي تصريحات صحفية منفصلة، قال ترامب إنه يعتقد أن حرب إيران تقترب من النهاية، معتبراً أن «طهران ترغب بشدة في عقد اتفاق مع واشنطن».

وأضاف ترامب: «كان يجب أن أتخذ قراراً لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي»، لافتاً إلى أنه «في حال أنهى الحرب الآن ستحتاج طهران إلى 20 عاماً لإعادة الإعمار».

ورجح الرئيس الأميركي استئناف محادثات السلام مع إيران في باكستان خلال اليومين المقبلين، مضيفاً أن المناقشات مع إيران «تجري، ولكنها بطيئة بعض الشيء»، قبل أن يشير إلى أن جولة ثانية من المفاوضات المباشرة لإنهاء الحرب من المرجح أن تتم في أوروبا.

في غضون ذلك، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إن بلاده تسعى «بحسن نية» للتوصل إلى اتفاق شامل مع إيران ينهي الصراع في المنطقة، ويمنعها من امتلاك سلاح نووي وتمويل الإرهاب.

وقال فانس في كلمة خلال فعالية في ولاية جورجيا الأميركية: إن «الرئيس ترامب يريد اتفاقاً شاملاً لم يعرضه أي رئيس أميركي من قبل، وهو يقول إنكم إذا أردتم أن تكونوا دولة طبيعية فنحن سنعاملكم كدولة طبيعية اقتصادياً، والشعب الإيراني سيندمج في المجتمع الدولي، وهذه الصفقة التي أرادها الرئيس ترامب».

وأضاف: «نحن نسعى إلى اتفاق حيث لا تمتلك إيران سلاحاً نووياً ولا ترعى الإرهاب مقابل أن تضمن دمج الشعب الإيراني في المجتمع الدولي، وتتحول إلى دولة مزدهرة اقتصادياً»، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل المفاوضات مع إيران.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان المفاوضون الإيرانيون في مباحثات باكستان هم الأشخاص المناسبون لقبول وتوقيع الاتفاق قال فانس: «لا نعلم حتى الآن، الولايات المتحدة لم يكن لديها هذا المستوى التفاوضي مع الحكومة الإيرانية منذ 47 عاماً، وهذا لم يحدث من قبل لا من الديمقراطيين ولا من الجمهوريين».

وأقر نائب الرئيس الأميركي بأن هناك الكثير مما وصفه بـ«فقدان الثقة» بين الجانبين، مشيراً إلى أن «التوصل لاتفاق لن يكون بين ليلة وضحاها» إلا أنه أكد أن المفاوضات تمضي بشكل جيد.