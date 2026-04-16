الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أمير قطر والرئيس الأميركي يبحثان هاتفياً سبل خفض التصعيد واستقرار أسواق الطاقة

أمير قطر
16 ابريل 2026 07:51

بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيا، اليوم، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، في ظل التصعيد المتسارع الذي تشهده المنطقة، لاسيما ما يرتبط بتداعيات التوترات الأخيرة على أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

 

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر شدد خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس ترامب على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد، واعتماد الوسائل الدبلوماسية كسبيل رئيسي لمعالجة الأزمات، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم.

 

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع دولة قطر في مختلف القضايا خاصة ما يتعلق بأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.

المصدر: وام
قطر
دونالد ترامب
أمير قطر
الولايات المتحدة الأميركية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©