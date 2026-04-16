الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الرئيس اللبناني يدلي ببيان بشأن مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

الرئيس اللبناني جزظيف عون يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر
16 ابريل 2026 17:36

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، إن وقف إطلاق النار ينبغي أن يشكّل "المدخل الطبيعي" للمفاوضات المباشرة المقبلة مع إسرائيل.
وأكد عون، وفق بيان صادر عن الرئاسة، أن "وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين"، وذلك بعد يومين من عقد سفيري لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود اتفقا خلالها على إجراء مفاوضات مباشرة في موعد يُحدد لاحقا.
ولم يشر بيان الرئاسة، الذي جاء بعد لقاء عون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، إلى أي اتصال مرتقب بين مسؤول لبناني وإسرائيلي كما كان أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق.
وقال فالكونر إن ما يجري "ليس صراعا من صنع لبنان. لا بد من وقف إطلاق النار. نحن نرحّب بالمحادثات التي بدأت"، معتبرا أن "الضربات في لبنان كان لها أثر مروّع على المدنيين".
وأفادت السلطات اللبنانية بأن الهجمات الإسرائيلية، التي ألحقت دمارا واسعا، أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 شخص ونزوح أكثر من مليون.
وبشأن اللقاء اللبناني الإسرائيلي الذي عقد في الولايات المتحدة، رأى الوزير البريطاني أنه "من المشجّع جدا أن (البلدين) تواصلا مباشرة في واشنطن".

المصدر: آ ف ب
