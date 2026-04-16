سلطان عمان وأمير قطر يبحثان تطوّرات الأحداث في المنطقة

بحث صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وصاحب السّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مسقط، اليوم، تطوّرات الأحداث في المنطقة، وتأثيراتها على أمن واستقرار الدول، وسلامة شعوبها، ومصالحها الاقتصادية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الجانبين أكدا ضرورة التوصّل إلى اتفاق نهائي وحلّ الأزمة من جذورها، علاوةً على تكثيف الجهود الدولية لتأمين حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وضمان انسيابية حركة النقل البحري، وإمدادات الطاقة.

كما عقد سلطان عمان وأمير قطر لقاءً ثنائيًّا خاصًّا، جرى خلاله بحث العلاقات الراسخة الطيّبة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، وتبادل الآراء حول مسارات تحقيق السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.