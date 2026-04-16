ترامب يعلن اتفاقا لوقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن لبنان وإسرائيل وافقا على وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام.

وكتب ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها "أجريت للتو مباحثات ممتازة مع الرئيس اللبناني المحترم جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بيبي (بنيامين) نتانياهو".

وأضاف الرئيس الأميركي أن عون ونتنياهو "وافقا على أنه بغرض تحقيق السلام بين بلديهما، سيبدآن رسميا وقفا لإطلاق النار لمدة عشرة أيام اعتبارا من الساعة الخامسة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21,00 ت غ)" أي التاسعة ليلا بتوقيت غرينيتش.

جاء إعلان ترامب بعد يومين من عقد سفيري لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود، واتفقا على إجراء مفاوضات مباشرة في موعد يُحدد لاحقا.

ودعا ترامب قادة إسرائيل ولبنان إلى البيت الأبيض لعقد أول محادثات رفيعة المستوى بين البلدين منذ عام 1983.

كانت الرئاسة اللبنانية أعلنت أن عون تواصل مع ترامب، ونوّه بجهوده لـ "تأمين السلم والاستقرار بشكل دائم تمهيدا لتحقيق العملية السلمية في المنطقة، وتمنّى عليه استمرار هذه الجهود لوقف النار بأسرع وقت ممكن".

وقال الرئيس اللبناني، في وقت سابق اليوم الخميس، إن وقف النار "سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين".



