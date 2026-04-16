الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان: لا موعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية الإيرانية حتى الآن

مقر وزارة الخارجية الباكستانية
17 ابريل 2026 00:57

إسلام أباد (وكالات)

أخبار ذات صلة
واشنطن: جاهزون لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تبرم اتفاقاً
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إغلاق مضيق هرمز وسيلة إيرانية لابتزاز شعوب العالم

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، أنه لم يتم تحديد موعد للجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حتى الآن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي في مؤتمر صحفي إن «باكستان تحظى بالتقدير لانخراطها الدبلوماسي البناء ودعمها لخفض التصعيد وجهود وقف إطلاق النار والسعي لتحقيق الاستقرار بين الولايات المتحدة وإيران».
وأضاف أنه «من خلال التواصل المستمر مع كل من واشنطن وطهران سعت إسلام آباد إلى تشجيع الحوار وتيسير تبادل الرسائل والمساعدة في تهيئة الظروف والمساحة اللازمة لمفاوضات جادة».
وأضاف «أنه في حال انعقاد المحادثات سيتم الإعلان عن موعدها وتوقيتها رسمياً، نرجو تجنب التكهنات بشأن توقيت المحادثات المستقبلية». 
وكانت باكستان استضافت في 11 أبريل الجاري جولة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وصفت بأنها الأولى من نوعها بين الجانبين منذ 1979 في مسعى للتوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي إلا أنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.
وأعلن البيت الابيض أمس الأول، أن الولايات المتحدة تجري مناقشات في شأن إجراء جولة مفاوضات ثانية مع إيران في باكستان وأنها متفائلة بإمكان التوصل إلى اتفاق.

آخر الأخبار
جنود أميركيون ينفذون مهمة في إطار فرض حصار على موانئ إيران على متن حاملة الطائرات «يو إس إس طرابلس» (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: جاهزون لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تبرم اتفاقاً
17 ابريل 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إغلاق مضيق هرمز وسيلة إيرانية لابتزاز شعوب العالم
17 ابريل 2026
رجال الإطفاء في موقع تعرض لهجوم صاروخي في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تعلن مقتل 14 شخصاً وإصابة العشرات جراء قصف روسي مكثف
17 ابريل 2026
مخيم للنازحين في ولاية شمال كردفان - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: الأوضاع المعيشية في السودان بالغة الصعوبة والتدهور
17 ابريل 2026
عناصر من قوات الأمن السورية - أرشيفية
الأخبار العالمية
سوريا.. ضبط خلية لـ«داعش» في حلب
17 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©