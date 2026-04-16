المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على فلسطينيين في الضفة الغربية

رام الله (الاتحاد)

أُصيب فلسطينيان بجروح باعتداء نفّذه مستوطنون إسرائيليون في منطقة «حرملة» جنوب شرق بيت لحم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنّ مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبة بالحجارة والسكاكين أثناء مُرورها في المنطقة، ما أدّى إلى إصابة فلسطينيين.

وأضافت المصادر أن المصابين نُقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمستقرة. كما اعتدى مستوطنون بالحجارة على عدد من المركبات، وأشعلوا الإطارات وسط الطريق المؤدي للمدخل الشمالي لمدينة الخليل، ما أدّى إلى إغلاقه.

وذكرت «وفا» أن مجموعة من المستوطنين المسلحين أغلقوا الطريق المؤدية إلى المدخل الشمالي لمدينة الخليل، وأشعلوا الإطارات وسط الطريق ومنعوا مركبات الأهالي من المرور، قبل أن يهاجموها بالحجارة، ما أدى إلى تكسير زجاج عدد منها، من دون أن يبلغ عن إصابات.

في غضون ذلك، اقتحم مستوطنون متطرفون، أمس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من القوات الإسرائيلية.

وأفادت محافظة القدس، بأن عدداً من المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى قرب قبة الصخرة، وأدوا طقوساً استفزازية.