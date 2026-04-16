أوكرانيا تعلن مقتل 14 شخصاً وإصابة العشرات جراء قصف روسي مكثف

كييف (وكالات)

قُتل 14 شخصاً، أمس، في أوكرانيا جراء ضربات روسية، من بينهم 7 في «أوديسا» جنوباً، و4 في العاصمة كييف، وثلاثة في منطقة.

كذلك تسببت هذه الضربات بالصواريخ والمسيَّرات في إصابة العشرات بجروح في مناطق عدة، من بينها كييف وأوديسا ودنيبروبتروفسك وخاركيف، وفقاً لما أفادت سلطاتها المحلية.

وفي الجانب الروسي، أعلن الحاكم الإقليمي لكراسنودار فينيامين كوندراتييف أن شخصين قُتلا في استهداف بمسيَّرات أوكرانية في المنطقة.

وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بأن 4 أشخاص قُتِلوا وأصيب 45 بجروح، من بينهم 4 من الطواقم الطبية.

وفي مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا، لقي ما لا يقل عن 7 أشخاص حتفهم جرّاء موجات عدة من الضربات بالصواريخ والمسيَّرات خلال الليل، على ما قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية سيرغي ليساك.

كذلك قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 27 آخرون في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا في هجوم روسي، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أولكسندر غانجا.

في غضون ذلك، قال سلاح ​الجو الأوكراني، أمس، إنه أسقط ⁠أو حيّد 31 ​صاروخاً ​و636 طائرة ⁠مسيَّرة ​أطلقتها روسيا في هجمات على البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر سلاح الجو في ​بيان: «خلال هذه الفترة، شنت روسيا موجتين من ​الهجمات المشتركة على الأراضي الأوكرانية، ​مستخدمةً صواريخ يتم ⁠إطلاقها من الأرض والجو، بالإضافة ⁠إلى طائرات ​مسيَّرة هجومية».

وأضاف أنه رصد إجمالاً 703 بين صواريخ ومسيَّرات.