الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يدلي بتصريح بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدلي بتصريح صحفي
16 ابريل 2026 22:36

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصّب، مشيرا إلى أن الجانبين "قريبان" من التوصل إلى اتفاق سلام ينهي ستة أسابيع من الحرب.
وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "لقد وافقوا على إعادة الغبار النووي إلينا"، مستخدما هذا التعبير للإشارة إلى مخزون اليورانيوم المخصّب الذي تقول الولايات المتحدة إنه يمكن استخدامه في تصنيع أسلحة نووية.
وأضاف "هناك احتمال كبير جدا أن نتوصل إلى اتفاق".

و⁠قال الرئيس الأميركي إن الاجتماع ‌المقبل بين ‌مفاوضين من البلدين ​قد ينعقد مطلع ‌الأسبوع المقبل، ​مضيفا ​أنه ‌غير ⁠متأكد من ‌ضرورة ‌تمديد ⁠وقف ​إطلاق النار.
وأضاف  "لست ​متأكدا من ​ضرورة تمديده. ‌إيران ⁠تريد ‌التوصل ‌إلى ⁠اتفاق ونحن ​نتعامل معها بلطف شديد".
وأكد الرئيس الأميركي أنه إذا وقع اتفاق مع إيران في إسلام آباد، فقد ​يذهب إلى ​هناك، مشيرا ⁠إلى ‌أن إيران ‌وافقت ⁠على ​كل شيء تقريبا.

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
مفاوضات مباشرة
الولايات المتحدة
إيران
الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وتثمّن جهود الرئيس الأميركي
اختيار الفنانة الإماراتية فرح القاسمي ضمن قائمة الفائزين بجوائز «آرت بازل 2026»
«الشارقة للتراث» يحتفي بـ«اليوم العالمي للتراث» ببرنامج ثقافي يستلهم جماليات الموروث الإنساني
زيلينسكي يفوز بجائزة "الحريات الأربع الدولية"
«المحترفين» تعلن حصاد 18 نسخة من «كأس أبوظبي الإسلامي»
