ترامب يدلي بتصريح بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصّب، مشيرا إلى أن الجانبين "قريبان" من التوصل إلى اتفاق سلام ينهي ستة أسابيع من الحرب.

وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "لقد وافقوا على إعادة الغبار النووي إلينا"، مستخدما هذا التعبير للإشارة إلى مخزون اليورانيوم المخصّب الذي تقول الولايات المتحدة إنه يمكن استخدامه في تصنيع أسلحة نووية.

وأضاف "هناك احتمال كبير جدا أن نتوصل إلى اتفاق".

و⁠قال الرئيس الأميركي إن الاجتماع ‌المقبل بين ‌مفاوضين من البلدين ​قد ينعقد مطلع ‌الأسبوع المقبل، ​مضيفا ​أنه ‌غير ⁠متأكد من ‌ضرورة ‌تمديد ⁠وقف ​إطلاق النار.

وأضاف "لست ​متأكدا من ​ضرورة تمديده. ‌إيران ⁠تريد ‌التوصل ‌إلى ⁠اتفاق ونحن ​نتعامل معها بلطف شديد".

وأكد الرئيس الأميركي أنه إذا وقع اتفاق مع إيران في إسلام آباد، فقد ​يذهب إلى ​هناك، مشيرا ⁠إلى ‌أن إيران ‌وافقت ⁠على ​كل شيء تقريبا.