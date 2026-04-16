زيلينسكي يفوز بجائزة "الحريات الأربع الدولية"

زيلينسكي يتسلم الجائزة محاطا برئيس وزراء هولندا ورئيسة معهد روزفلت
16 ابريل 2026 23:09

زيلينسكي يحصل على جائزة "الحريات الأربع الدولية"

فاز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بجائزة "الحريات الأربع الدولية" المرموقة التي تمنحها "مؤسسة روزفلت"، تقديرا لشجاعته وصموده هو وشعبه في الأزمة التي بدأت قبل أكثر من أربع سنوات.

تأسست "مؤسسة روزفلت" في عام 1982 لتقديم جوائز تكرم الحريات الأربع التي حددها الرئيس الأميركي فرانكلين د. روزفلت في خطابه عن حالة الاتحاد في عام 1941، وهي: حرية الرأي والتعبير، وحرية العبادة، والتحرر من العوز، والتحرر من الخوف.
وتقدم جوائز الحريات الأربع في مدينة ميدلبورج، بمقاطعة زيلاند، في هولندا مسقط رأس أسلاف روزفلت.

وقال رئيس المؤسسة، هوجو دي يونج، في حفل تسليم الجائزة "نشيد بشجاعة الشعب الأوكراني الراسخة وصموده المستمر، وبالقيادة الثابتة والحازمة لرئيسهم فولوديمير زيلينسكي".

ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة الدولية: نيلسون مانديلا، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، إضافة إلى منظمات مثل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

فيما حصلت لجنة حماية الصحفيين على جائزة حرية التعبير، وفازت إيسيدورا أوريبي سيلفا من تشيلي، التي تعاني من الشلل الدماغي، بجائزة التحرر من العوز تقديرا لنضالها لسنوات من أجل الإدماج وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

ولم تعلن المؤسسة رسميا عن الفائز بجائزة حرية العبادة، معللة ذلك بمخاوف أمنية.

