المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي يدعو إلى اتخاذ موقف واضح يدين اعتداءات إيران والميليشيات الموالية لها

المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي يدعو إلى اتخاذ موقف واضح يدين اعتداءات إيران والميليشيات الموالية لها
17 ابريل 2026 12:45

دعا المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في مدينة إسطنبول، إلى اتخاذ موقف واضح يدين اعتداءات إيران والميليشيات الموالية لها على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد سعادة سعود الحجيلان النائب الأول لرئيس المجلس، أن هذه الاعتداءات تمثّل تصعيداً غير مبرر، وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، وتهديداً مباشراً لسيادة الدول وأمنها واستقرارها.

وأوضح أن البرلمان يولي أهمية كبيرة لتعزيز وحدة الموقف الخليجي تجاه التطورات الإقليمية الراهنة، مشدداً على أن هذه الممارسات تتطلب موقفاً دولياً مسؤولاً يعزز احترام سيادة الدول، ويؤكد أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي، ويدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

المصدر: وام
إيران
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أكثر فرق «الأبطال» ربحاً.. البايرن يتفوق!
أكثر فرق «الأبطال» ربحاً.. البايرن يتفوق!
«السلة الأميركي» يدخل مرحلة المنافسة المفتوحة مع انطلاق «البلاي أوف»
«السلة الأميركي» يدخل مرحلة المنافسة المفتوحة مع انطلاق «البلاي أوف»
«ليبرون»: «دورانت» رأس الحربة لكنه ليس «سلاح روكتس» الوحيد
«ليبرون»: «دورانت» رأس الحربة لكنه ليس «سلاح روكتس» الوحيد
يشتهر بـ«قلعة الرعد».. «الاتحاد» تفك طلاسم بوريرام منافس شباب الأهلي في «الأبطال»
يشتهر بـ«قلعة الرعد».. «الاتحاد» تفك طلاسم بوريرام منافس شباب الأهلي في «الأبطال»
«الجودو» يحلق بفضية وبرونزية في آسيوية الصين
«الجودو» يحلق بفضية وبرونزية في آسيوية الصين
