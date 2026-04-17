الرئيس اللبناني يعلّق على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

علّق الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال عون إن المفاوضات مع إسرائيل "دقيقة ومفصلية"، وذلك في تصريحات غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام.

وأكد عون، في بيان، أن "المفاوضات المباشرة دقيقة ومفصلية (...)ووقف إطلاق النار هو المدخل للمضي في المفاوضات وهو خيار يلقى دعما محليا وخارجيا".

وجدد الإشارة إلى مطلب لبنان "تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية... ومعالجة الخلافات الحدودية العالقة".

ودخل الاتفاق، الذي أعلنه ترامب، حيّز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس الجمعة.