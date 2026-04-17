السبت 18 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: 38 ألف امرأة وفتاة ضحايا الحرب في غزة حتى نهاية 2025

امرأة فلسطينية تسير وسط أنقاض مبان مدمرة في حي الزيتون - أرشيفية
18 ابريل 2026 00:54

جنيف (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أمس، أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة في قطاع غزة بمعدل لا يقل عن 47 امرأة وفتاة يومياً وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى ديسمبر 2025.
وقالت المتحدثة بالنيابة عن مكتب الهيئة والمسؤولة عن العمل الإنساني، صوفيا كالتورب، في إحاطة إعلامية للصحفيين في جنيف قدمت فيها تحليلاً جديداً لبيانات حديثة حول تأثير الحرب في غزة على النساء والفتيات إن «هذه البيانات تعد الأكثر فظاعة على الإطلاق».
وأوضحت كالتورب أن «النساء والفتيات شكلن النسبة العليا من الوفيات خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة مقارنة بالنزاعات السابقة التي شهدها القطاع»، لافتةً إلى استمرار معاناتهن رغم إعلان إيقاف إطلاق النار في أكتوبر 2025.
وأضافت أنه «رغم اتفاق إيقاف إطلاق النار قتل أكثر من 730 شخصاً وأصيب أكثر من 2000 آخرين خلال الأشهر الستة الماضية بينهم عدد كبير من النساء والفتيات».
وذكرت أن «نحو 11 ألف امرأة وفتاة في غزة تعرضن لإصابات بالغة تسببت في إعاقات دائمة لهن فيما تعاني أكثر من 790 ألف امرأة وفتاة من مستويات حادة أو كارثية من انعدام الأمن الغذائي نتيجة النقص الحاد في المياه والغذاء».

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©