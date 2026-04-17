السبت 18 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا: 12 دولة عرضت المشاركة في حماية الملاحة بمضيق هرمز

ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز - أرشيفية
18 ابريل 2026 00:54

باريس (وكالات)

قال رئيس ​الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس، إن أكثر من 12 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في مهمة دولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز «عندما تسمح الظروف».
وشاركت نحو 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر رابط فيديو ​ترأسته فرنسا وبريطانيا بعد تخطيط عسكري مبدئي.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاجتماع مكنهم من إيصال رسالة موحدة مفادها المطالبة بالفتح الفوري وغير المشروط للمضيق، وإعادة حرية العبور.
وأضاف للصحفيين «نعارض جميعاً أي قيود وأي أمر سيفضي فعلياً لمحاولة خصخصة المضيق، وأي نظام رسوم بالطبع».
وقال ستارمر للصحفيين: «سنمضي قدماً في هذا الأمر مع عقد مؤتمر في لندن الأسبوع المقبل حول خطة عسكرية، وسنعلن فيه مزيداً من التفاصيل عن تشكيل المهمة، وقد عرضت أكثر من ​12 دولة بالفعل المساهمة بأصول».

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©