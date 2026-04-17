بريطانيا: 12 دولة عرضت المشاركة في حماية الملاحة بمضيق هرمز

باريس (وكالات)

قال رئيس ​الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس، إن أكثر من 12 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في مهمة دولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز «عندما تسمح الظروف».

وشاركت نحو 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر رابط فيديو ​ترأسته فرنسا وبريطانيا بعد تخطيط عسكري مبدئي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاجتماع مكنهم من إيصال رسالة موحدة مفادها المطالبة بالفتح الفوري وغير المشروط للمضيق، وإعادة حرية العبور.

وأضاف للصحفيين «نعارض جميعاً أي قيود وأي أمر سيفضي فعلياً لمحاولة خصخصة المضيق، وأي نظام رسوم بالطبع».

وقال ستارمر للصحفيين: «سنمضي قدماً في هذا الأمر مع عقد مؤتمر في لندن الأسبوع المقبل حول خطة عسكرية، وسنعلن فيه مزيداً من التفاصيل عن تشكيل المهمة، وقد عرضت أكثر من ​12 دولة بالفعل المساهمة بأصول».